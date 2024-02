Le sportive di Hyundai dicono addio alla benzina, solo elettriche in futuro

Hyundai Ioniq 5 N ha segnato un passaggio epocale per il marchio sportivo della Casa coreana nel mondo dell'elettrico, sfoggiando 650 CV di potenza. Questo nuovo inizio coincide con l'addio definitivo ai motori a benzina, segnando la fine della strada per modelli come la Hyundai i20 N e la i30 N sul mercato europeo, costrette a lasciare la scena a causa delle sempre più severe normative sulle emissioni.

Prima è stata la volta della Kona N, che ha fatto spazio alla nuova generazione. Ora è il turno della Hyundai i30 N, con il suo motore turbo benzina da 2.0 litri da 280 CV, e della i20 N, equipaggiata con un propulsore da 1.6 litri da 204 CV. Si tratta di un addio che segna il tramonto di un'epoca nel mondo dell'automobilismo.

Ma il marchio sportivo N di Hyundai non è destinato a scomparire nel nulla. Si trasformerà, adattandosi al futuro dell'auto elettrica ad alte prestazioni. Dopo la Ioniq 5 N, si prospettano altre versioni ad alte prestazioni dei veicoli elettrici coreani. La prossima potrebbe essere la Ioniq 6 N, pronta a diventare il modello di serie più potente e veloce mai prodotto da Hyundai, superando i 650 CV della Ioniq 5. Secondo le voci di corridoio, potrebbe raggiungere i 100 km/h in soli 3,2 secondi, grazie a una coppia di motori elettrici, uno per asse, e a un design aggressivo ispirato alla concept RN22e presentata qualche anno fa.

Un addio prevedibile? Assolutamente si, considerato che altre compatte sportive e pepate sono scomparse negli ultimi mesi. Solo per citarne alcune, ricordiamo che Renault Clio RS, Megane RS e poi Ford Fiesta ST e Focus ST/RS sono scomparse o destinate a scomparire.