La start-up Lightyear annuncia la sua collaborazione con la casa automobilistica di auto sportive ad alte prestazioni Koenigsegg, per la realizzazione del secondo veicolo elettrico con pannelli solari.

Dopo aver presentato ufficialmente il suo primo veicolo, la Lightyear 0, la società olandese pensa dunque alla realizzazione di un nuovo modello e la collaborazione con Koenigsegg sarà fondamentale per creare un mezzo sicuro ed efficiente.

Ricordiamo che la Lightyear 0 è una vettura che utilizza l’energia del sole per ricaricare il pacco batterie. Parliamo inevitabilmente di un sistema in grado di garantire un’autonomia aggiuntiva alla vettura che è un’elettrica con sistema plug-in per la ricarica. Nello specifico, la Lightyear 0 è dotata di una batteria 60 kWh in grado di assicurare 625 km di autonomia sul ciclo WLTP. Ad arricchire le potenzialità, come accennato, anche i pannelli fotovoltaici che possono ottenere un’autonomia extra di 70 chilometri al giorno.

Lightyear 0

Ormai nota per la sua Lightyear 0, la start-up Lightyear ha deciso di collaborare con uno dei più importanti costruttori di hypercar proprio per la sua esperienza dal punto di vista del profilo tecnico. Nel comunicato diffuso da Lightyear per annunciare l’inizio della collaborazione, si parla della Lightyear 2, modello destinato al mercato di massa che la società punta a commercializzare con un prezzo base di circa 30.000 euro.

L’industria automobilistica sta attraversando una massiccia transizione verso carburanti e tecnologie sostenibili e questa partnership con Lightyear garantirà che i nostri prodotti rimangano all’avanguardia, che è un’ottima notizia per i nostri clienti. In quanto azienda con un pensiero alternativo nel suo DNA, siamo costantemente entusiasti dell’innovazione e della strategia di trasformazione, ha affermato Christian Koenigsegg, CEO e fondatore.

Non dimentichiamo che Koenigsegg è sempre stata attenta nello sviluppo di soluzioni tecnologiche efficienti, ponendo particolare attenzione anche ai concetti legati all’efficienza meccanica. A ciò, si aggiunge la volontà di avvicinarsi alla mobilità a basso impatto ambientale; impegno testimoniato dalla realizzazione della Gemera, concept-car con propulsione ibrida plug-in.

Secondo quanto diffuso, inoltre, la produzione del nuovo veicolo Lightyear 2 dovrebbe iniziare nel 2024 o nel 2025.