Mercato auto elettriche: Renault Zoe vicina alle vendite della Clio

Ormai sembra essere chiaro che, a causa di alcuni fattori – primo tra tutti la pandemia del coronavirus – anche per il settore legato al mercato automobilistico, il 2020 è stato un anno da dimenticare. Nello specifico, in Europa è stato registrato un calo di vendite pari a circa il 30% tuttavia, l’unico dato positivo, sembra ricondurre ai veicoli elettrici e plug-in. Durante il mese di dicembre del 2020 alcune case automobilistiche – principalmente la Renault – hanno infatti registrato dei numeri per niente male. A quanto pare, la piccola Renault Zoe sembra aver quasi raggiunto le vendite della Clio, la quale nel mese di febbraio 2020 si è aggiudicata il titolo di auto più venduta nel continente europeo.

Nello specifico, sembrerebbe – secondo i dati relativi al mese di dicembre 2020 – che la casa automobilistica francese abbia venduto 20.404 Clio e 16.032 Zoe. Dunque, è evidente che la Zoe diventa la terza auto dell’azienda Renault più venduta in assoluto, posizionandosi subito dopo la Captur, la quale ha registrato 18.482 immatricolazioni. Invece, sul mercato mondiale, nel 2020 sono state vendute – in totale – più di 100.000 esemplari (esattamente 100.905) di Zoe. Grazie a questi numeri, è possibile comprendere quanto il mercato dell’auto elettrica – e soprattutto della casa Renault – stia prendendo sempre più piede.

Infatti, nello stesso periodo di dicembre dell’anno scorso, anche la Twingo electric ha registrato vendite considerevoli poiché è stata in grado di raggiungere quasi i numeri della Twingo termica: 3.343 esemplari venduti della versione elettrica, contro i 4.723 dell’atra versione. Sicuramente, la Renault è stata – sin da subito – una delle aziende maggiormente attive nel settore della nuova mobilità elettrica. Tuttavia, la casa della Losanga si trova – ancora oggi – in un periodo particolarmente positivo nell’ambito dell’elettrificazione e, molto probabilmente, questo successo è dettato dal fatto che il costruttore francese è in grado di presentare ai propri clienti una vasta gamma di modelli elettrici e ibridi plug-in. Anche il futuro dell’azienda si prospetta ricco di novità grazie alla cosiddetta “Renaulution”, annunciata di recente dal CEO Luca De Meo.