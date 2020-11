Come suona una BMW i8 senza il generatore fake Active Sound?

La BMW i8 è sempre stata una vettura particolare e affascinante il cui design venne mostrato nel 2011 al Salone di Francoforte nella versione di Concept mentre la versione definitiva debuttò due anni dopo, nel 2013, sempre presso il salone bavarese.

La 2+2 posti di BMW rappresenta, al momento, l’unico modello alimentato da un motore termico 3 cilindri coadiuvato da una coppia di motori elettrici. Più in dettaglio, la vettura adotta un compatto propulsore turbo da 1.5 litri di cilindrata e 231 cavalli, abbinato a due motori elettrici (da 105 kW) in grado di erogare una potenza massima combinata di 374 Cv totali e 570 Nm di coppia. Il risultato è una vettura scattante e con prestazioni degne del suo look futuristico ed accattivante. Data la cilindrata ridotta del motore, BMW ha deciso di equipaggiare le vetture con un generatore di sound artificiale per enfatizzarne la sportività.

Come funziona BMW Active Sound?

Il sistema progettato da BMW riproduce, sia tramite gli speaker interni sia tramite un altoparlante posto sotto al paraurti posteriore, un suono simile a quello di una vettura sportiva di pari categoria. Per scoprire quale fosse il reale tono del motore di questa macchina, un curioso proprietario ha disattivato interamente questo sistema e ha pubblicato un video su YouTube per condividere il risultato finale con tutto il mondo.

L’amplificazione artificiale del sound motore è ormai utilizzata su molte vetture di varie marche e all’interno della gamma BMW attuale è presente su molti veicoli sotto il nome BMW Active Sound. Se prima era nascosto, adesso è facile da trovare e viene anche data l’opzione per regolarne l’intensità, comodamente nel menù.

Il verdetto

Nella prima parte del video il motore termico è spento e l’auto viene spinta esclusivamente in modalità elettrica; non appena viene acceso il piccolo tre cilindri si può subito apprezzare una nota sportiva sin dal primo utilizzo, anche senza l’ausilio del generatore di sound artificiale.

Doveroso precisare che nel video, in fase di montaggio, è stato unito sia il sound interno sia quello generato dallo speaker esterno, pertanto non sappiamo se su strada il suono riprodotto sia meno amplificato di quello catturato nel video che vi riportiamo di seguito.