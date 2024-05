MG3 Hybrid (full-hybrid) in offerta a 99 euro al mese, solo per maggio

Il marchio cinese MG, noto per la sua lunga storia e affiliato al gruppo statale Saic, sta guadagnando terreno nel mercato europeo. Quest’anno, MG si distingue per il lancio della MG3 Hybrid+, un'innovativa berlina ibrida di cinque porte che promette di rivoluzionare il segmento delle auto di piccole-medie dimensioni, specialmente in Italia dove MG guadagna consensi grazie ai suoi SUV dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

La MG3 Hybrid+ si inserisce in un mercato competitivo, offrendo una combinazione vantaggiosa di efficienza energetica e costo accessibile, confrontato ai diretti rivali come Toyota Yaris e Renault Clio. Sul fronte tecnico, la MG3 Hybrid+ si distingue per una batteria da 1,83 kWh che garantisce una maggiore autonomia in modalità elettrica rispetto ai concorrenti, contribuendo così a ridurre ulteriormente le emissioni e i consumi, che si attestano su 4,4 l/100 km con emissioni di CO2 di soli 100 g/km. Il cuore tecnologico della MG3 Hybrid+ include un sistema ibrido di tipo full che combina un motore a benzina da 102 Cv a un'unità elettrica da 136 Cv, più un ulteriore generatore da 45 kW.

Anche il design della MG3 Hybrid+ è stato oggetto di cura, con un interno spazioso e una capacità di carico adeguata, nonostante la presenza della batteria. Il cruscotto digitale da 7 pollici e uno schermo centrale da 10,25 pollici rendono l'interfaccia utente semplice e intuitiva.

I prezzi della MG3 Hybrid+ partono da 19.990 euro per il modello Standard, salendo a 21.490 euro per la versione Comfort e 23.490 euro per la Luxury. Ogni versione offre ampie caratteristiche di serie, inclusi diversi sistemi di assistenza alla guida. Per chi non volesse comprarla in contanti, il brand prevede un'offerta per il modello Standard con rate da 99 euro al mese (35 rate), anticipo di 3.800 euro e rata finale di 11.994 euro (TAN 6,97% - TAEG 9,09%). L'offerta è valida solo fino a fine mese.