Gadget Maserati | I migliori del 2021

Con un tributo alla bellezza e all’unicità, Maserati supera senza dubbio tutte le aspettative con uno stile raffinato che non delude mai. Oggi abbiamo pensato di realizzare una guida dedicata alla casa automobilistica del Tridente, inserendo alcuni dei migliori gadget pensati per gli appassionati del marchio.

Attraverso l’evoluzione del proprio design, Maserati ha aperto la strada dell’esclusività in campo automotive con vetture uniche, eleganti e al contempo sportive, sempre caratterizzate da linee altamente personalizzate e distintive.

Per la creazione di questa guida, abbiamo deciso di affidarci ad Amazon cosi da permettervi di acquistare e ricevere direttamente a casa i gadget; approfittando sia delle ottime offerte proposte dal noto e-commerce che della garanzia di 24 mesi offerta per ciascun acquisto.

Migliori gadget Maserati

Maserati La Martina Eau de toilette

L’eau de toilette Maserati by La Martina è un profumo forte e deciso. Si contraddistingue per le sue note di testa di bergamotto, mandarino e cipresso e per le sue note di base vetiver e legno di cedro. Una profumazione deliziosa e intensa contenuta in un formato da 100 ml.

Bracciale da uomo Maserati

In questa guida dedicata ai gadget di Maserati non potevamo non includere un

protagonista assoluto delle collezioni di gioielli e accessori del Tridente. Il bracciale da uomo Maserati, realizzato in acciaio, si caratterizza per le sue geometrie ricercate e per la presenza dall’iconico Tridente posto centralmente. Il gioiello ha una pratica chiusura a clip e una lunghezza di 21 cm.

Orologio da uomo Maserati

L’orologio Maserati si contraddistingue per la sua elegante sportività, da un design robusto e da una cassa in acciaio da 44mm e ghiera girevole. Un prodotto inevitabilmente originale con elementi iconici del design della casa del Tridente. L’orologio, appartenente alla collezione sfida, ha un cinturino in silicone con fibbia ardiglione.

Portachiavi Maserati

Nel creare questa guida, abbiamo deciso di includere un oggetto senza dubbio molto amato dagli appassionati di auto. Non a caso, la ricerca stilistica e cura del dettaglio danno vita a collezioni must-have per tutti gli appassionati dal brand. Il Portachiavi Maserati della collezione Key Rings, è realizzato in acciaio e caratterizzato da dettagli che riprendono il DNA del lusso sportivo del marchio.

Orologio da uomo con portachiavi

Le costruzioni stilistiche e gli abbinamenti di colore che esaltano il DNA sportivo del Tridente, contraddistinguono l’orologio da uomo Maserati della Collezione Legend, abbinato al portachiavi realizzato in cuoio. L’Orologio possiede una cassa in acciaio, quadrante rosso e cinturino in pelle colore nero.

Maserati. Un secolo di storia

Maserati. Un secolo di storia è senza dubbio un volume da possedere per conoscere le vicende che hanno caratterizzato l’evoluzione della Casa fondata dai fratelli Maserati che è divenuta, assieme alla Ferrari e ad altri pochi marchi, uno degli emblemi del Made in Italy e una realtà che tutto il mondo ci invidia.

