Model Y: Tesla annuncia un pacchetto di pneumatici invernali

In vista delle prime nevicate in arrivo negli Stati Uniti, la casa automobilistica Tesla ha da poco annunciato un “pacchetto invernale” per la Model Y, nel quale sono compresi – non solo gli pneumatici – ma anche cerchioni Gemini da 19 pollici.

Spesso l’azienda statunitense è stata giudicata in maniera negativa per non aver preso i “provvedimenti” necessari e per non aver dato la giusta importanza agli inverni rigidi che i clienti si trovano solitamente ad affrontare. Inoltre, alcune norme giuridiche impongono che, a partire da una determinata data, è obbligatorio che vengano installati gli pneumatici invernali sui propri veicoli.

Si tratta di una questione che interessa, non solo i cittadini del Nord America, ma anche quelli canadesi. Infatti in Quebec, ad esempio, è obbligatorio per tutte le auto avere pneumatici invernali entro il 1° dicembre. Ebbene, il pacchetto presentato da Tesla, almeno per il momento, è disponibile solamente negli Stati Uniti e in Canada.

Ovviamente, potrebbe essere indispensabile anche in altri paesi Europei, quali la penisola scandinava. Il pacchetto annunciato dalla casa automobilistica statunitense, include – oltre ai cerchioni da 19 pollici già citati poc’anzi – anche pneumatici invernali Winter Sottozero del noto marchio italiano Pirelli.

La Tesla Model Y, con questo “kit” andrà a garantire a tutti i conducenti massima sicurezza e aderenza anche in situazioni di guida particolarmente difficili, su terreni bagnati, ghiacciati o innevati, sino a temperature che raggiungono i -42° C.

I Pirelli Winter Sottozero sono sicuramente gli pneumatici invernali preferiti dai proprietari di un’auto Tesla poiché forniscono un buon equilibrio tra aderenza ed efficienza e, quindi, sono indispensabili per mantenere una discreta autonomia anche durante l’inverno.

Come già ribadito, il pacchetto con pneumatici invernali e cerchi da 19 pollici, è disponibile sul mercato negli Stati Uniti e può essere acquistato al prezzo di 3.500 dollari (corrispondenti a circa 3.000 euro), mentre in Canada il prezzo è maggiore, di 4.700 dollari.