Continua ad essere al centro dell’attenzione la tematica della sicurezza stradale. Alcuni giorni fa abbiamo, infatti, parlato del crescente fenomeno degli incidenti stradali con ciclisti con dati del tutto allarmanti e della necessità di valutare una eventuale riforma del Codice della Strada. Nelle scorse ore il Mit è tornato ad occuparsi del tema e, in previsione di una serie di modifiche al Codice della Strada da introdurre nei prossimi mesi, si è tenuto un vertice in cui si è discusso di sicurezza stradale.

Monopattini elettrici, guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe, cosi come il funzionamento della patente a punti, sono stati al centro del vertice. Già nei giorni scorsi, il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini tramite una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport ha voluto sottolineare quanto sia importante introdurre alcune modifiche al Codice della Strada per una maggiore tutela: È fondamentale una ricognizione sulla qualità delle infrastrutture, a partire dalle strade, perché anche la buca più banale può rivelarsi una trappola mortale soprattutto per chi si muove su due ruote. Il mio obiettivo è liberare energie e risorse, per evitare che gli interventi (perfino quelli più semplici) siano soffocati dalla burocrazia, ribadiva.

Photo by Okai Vehicles on Unsplash

Il ministro proponeva, tuttavia, di revocare a vita la patente a chi commette gravi infrazioni alla guida e se sotto l’effetto di alcol o droghe; una proposta del tutto valida se pensiamo che i nuovi dati diffusi mostrano che nell’Unione Europea gli incidenti stradali nella fascia d’età 18-24 anni causano, nel 64% dei casi, la morte del guidatore o del passeggero al suo fianco, rispetto al 44% nella popolazione complessiva.

Secondo quanto diffuso, all’incontro delle scorse ore seguirà un tavolo tecnico per elaborare le proposte normative e regolamentari già a gennaio 2023. Da quanto emerso, dunque, si valuterà l’introduzione dell’obbligo di targa e del casco per tutti sui monopattini elettrici. Con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della sicurezza sulla strada ci sarebbe la volontà di coinvolgere le scuole in attività di prevenzione e sensibilizzazione. Vedremo dunque quali importanti novità saranno introdotte al Codice della Strada nel corso del 2023.