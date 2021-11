NAWA Racer: ecco il concept della moto elettrica del futuro

NAWA Technologies è un’azienda francese che ha svelato da qualche giorno il concept di una moto elettrica decisamente interessante, chiamata “Racer”. Si tratta di una moto pensata per la mobilità urbana, in grado di percorrere una quantità di chilometri sorprendentemente alta con una sola carica della batteria da 9 kWh installata.

NAWA Racer è la visione che l’azienda ha per il futuro delle moto elettriche. E’ una moto veloce, leggera e quindi divertente da usare, oltre ad essere una moto a zero emissioni che permetterà di attraversare anche le città più caotiche senza difficoltà – e possibilmente senza pagare le tasse di ingresso che molte città hanno introdotto per entrare in centro.

Grazie all’utilizzo di condensatori ad alte prestazioni agli ioni di litio, la NAWA Power è in grado di gestire la potenza in modo molto più efficiente della concorrenza: si tratta infatti di un sistema molto efficiente nel recuperare l’energia durante la frenata, che viene poi riutilizzata alla successiva accelerazione. Le moto elettriche attualmente diffuse sul mercato sono limitate in questo aspetto, perché le batterie non possono assorbire in modo efficiente tutta l’energia che viene recuperata in frenata, mentre la NAWA, proprio grazie ai suoi super condensatori, è in grado di farlo: grazie a questo dettaglio tecnico decisamente importante, la NAWA Racer – almeno sulla carta – è in grado di percorrere ben 300 km di strada con una sola carica della sua piccola batteria da 9 kWh. Un dato davvero pazzesco, se paragonato alla concorrenza che per raggiungere certi chilometraggi cittadini deve utilizzare batterie di dimensioni e pesi davvero importanti.

L’utilizzo di una batteria così piccola si riflette positivamente anche sui tempi di ricarica, che sono quindi sempre più ridotti, ma non è tutto; secondo NAWA infatti la combinazione tra i super condensatori agli ioni di litio e la batteria utilizzata va ad estendere nettamente la vita della moto, che potrà quindi circolare senza difficoltà per più tempo rispetto alla concorrenza.

Infine il design: soffermarcisi sembra quasi inutile, visto quanto è particolare e futuristico tutto il progetto. Le foto per il momento parlano da sole e ci raccontano di una moto con poche linee ma ben tracciate, con una sella compatta e, forse, monoposto – ma trattandosi di un concept, tutto può cambiare.

Nei prossimi giorni ci sarà occasione di ammirare la nuova NAWA Racer a EICMA, presso FieraMilano dal 25 al 28 Novembre, in attesa di sapere se davvero questo interessante progetto riuscirà a prendere vita.