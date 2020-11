Nico Rosberg vola in Croazia a comprare una Rimac

Viviamo in un’era strana, dove qualunque aspetto della vita può diventare una forma di intrattenimento per gli altri: così è stato per Nico Rosberg, che ha deciso di raccontarci il processo di acquisto della sua nuova auto, una Rimac, e per farlo ci ha portati in Croazia a scoprire la sede della compagnia.

Il video è stato girato nel mese di settembre, e in 35 minuti circa ci mostra un po’ la vita che scorre dentro alla sede, oltre a presentarci il fondatore della compagnia, Mate Rimac.

Appena arrivato, Nico è stato accolto dai ragazzi di Rimac con una sorpresa davvero gradita: una Porsche Taycan! Porsche infatti è proprietaria del 15% di Rimac, e probabilmente anche per questo motivo ha deciso di fornire una nuova e fiammante Taycan alla compagnia croata, che l’ha gentilmente prestata a Rosberg che si è divertito a testarla.

Dopo qualche accelerata – con tanto di Launch Control al semaforo – Nico è arrivato alla sede di Rimac, dove ha incontrato il fondatore e ha iniziato il suo tour della sede. Vengono mostrati praticamente tutti i dipartimenti presenti, e durante il tour ci viene raccontata la storia della compagnia oltre a tanti dettagli tecnici sulle auto che stanno costruendo, in particolar modo la C_Two.

Ci viene raccontato tutto: il pacchetto batterie, le altre componenti dell’alimentazione, tutta la sicurezza ingegneristica implementata, come è stato utilizzato il carbonio nella realizzazione dell’auto. Il video si interrompe all’arrivo nello studio di design, dove Nico ha selezionato colori, materiali e opzioni per l’auto che sta ordinando: queste informazioni ci verranno svelate in un altro video, probabilmente quando Rosberg riceverà l’auto.

Si tratta di un video molto piacevole da guardare e pieno di informazioni tecniche interessanti, e se siete qui a leggere le nostre notizie sulle auto elettriche di tutto il mondo, è molto probabile che anche questo video catturi la vostra attenzione.