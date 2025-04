Nuova Citroen C5 Aircross: dimensioni e tecnologia al top

La nuova Citroen C5 Aircross segna un punto di svolta decisivo nella gamma del marchio francese, allontanandosi significativamente dal modello precedente con un approccio che privilegia spazio, tecnologia e versatilità. Il SUV, che rappresenta la proposta più imponente del Double Chevron escludendo la C5 X dal profilo più berlina, cresce in ogni dimensione e abbraccia pienamente l'elettrificazione. Atteso sul mercato italiano dopo l'estate, il veicolo promette di rispondere alle esigenze di chi cerca un'auto spaziosa ma dal carattere distintivo, fedele alla filosofia Citroen di comfort e originalità stilistica.

Un design che evolve il DNA Citroen

La trasformazione estetica della C5 Aircross 2025 rispecchia la nuova direzione stilistica del marchio, già anticipata dal concept presentato al Salone di Parigi e visibile sui recenti modelli come C3, C3 Aircross e C4 restyling. Il frontale si presenta decisamente più imponente, caratterizzato da una calandra piatta di grandi dimensioni e da gruppi ottici a LED estremamente sottili che creano un interessante contrasto visivo. I fianchi muscolosi, valorizzati da cerchi che raggiungono i 20 pollici, comunicano robustezza e presenza su strada.

Le dimensioni crescono in modo significativo rispetto alla generazione precedente: la lunghezza raggiunge ora i 4,65 metri (+15 cm), la larghezza arriva a 1,90 metri (+5 cm) mentre l'altezza si attesta a 1,66 metri. L'incremento del passo, ora di 2,78 metri (+6 cm), risulta particolarmente rilevante poiché si traduce direttamente in maggiore abitabilità per i passeggeri posteriori. Particolare attenzione è stata data anche all'aerodinamica, con elementi come la fanaleria "a sbalzo" sul posteriore che contribuiscono a migliorare l'efficienza complessiva del veicolo.

Gli interni rappresentano forse l'area dove la rivoluzione è più evidente. L'abitacolo si caratterizza per un'impostazione futuristica con la plancia a sviluppo orizzontale che amplifica visivamente lo spazio. Il sistema di visualizzazione è composto da un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un head-up display a colori e un imponente schermo verticale da 13,6 pollici per l'infotainment. Quest'ultimo è integrato in modo particolarmente intelligente: sospeso su una mensola che nasconde ampi vani portaoggetti, coniuga funzionalità ed estetica in modo convincente.

La qualità percepita è migliorata grazie a scelte di design come le sottili bocchette dell'aria condizionata e l'illuminazione ambientale soft, mentre i sedili mantengono la tradizionale attenzione Citroen al comfort con imbottiture generose. Interessante la scelta di utilizzare materiali sostenibili, come le modanature realizzate al 20% con tralci di vite riciclati, che dimostrano l'attenzione dell'azienda verso soluzioni eco-compatibili.

Spazio e versatilità ai massimi livelli

Il bagagliaio della nuova C5 Aircross impressiona per la sua capacità: parte da un minimo di 650 litri per arrivare a circa 1.700 litri con i sedili posteriori abbattuti. La configurazione 40:20:40 dei sedili offre grande flessibilità, permettendo di adattare lo spazio alle diverse esigenze di carico. Nella versione elettrica, sebbene non sia presente un frunk anteriore, il doppio fondo nel bagagliaio offre spazio sufficiente per riporre i cavi di ricarica.

Lo spazio per i passeggeri posteriori rappresenta uno dei punti di forza più evidenti: anche le persone di alta statura possono distendere comodamente le gambe, mentre lo spazio per la testa è aumentato di ben 7 cm rispetto al modello precedente. Un'ulteriore raffinatezza è la possibilità di reclinare individualmente ogni poltrona posteriore tra i 20° e i 30°, per un comfort personalizzato che pochi concorrenti possono vantare.

La tecnologia di bordo non delude le aspettative con un sistema di infotainment completo che include l'integrazione con ChatGPT per l'assistente vocale e programmi di massaggio per i sedili. L'interfaccia risulta moderna e intuitiva, in linea con le aspettative di un pubblico sempre più digitalizzato. La disposizione degli elementi di controllo privilegia l'ergonomia, rendendo l'interazione con il veicolo immediata anche durante la guida.

Powertrain per ogni esigenza, con focus sull'elettrificazione

Basata sulla piattaforma STLA Medium condivisa con Opel Grandland e Peugeot 3008, la nuova C5 Aircross offre una gamma di motorizzazioni che abbraccia diverse tecnologie. La versione d'ingresso è equipaggiata con un 1.2 mild hybrid a benzina da 145 CV abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, ideale per chi cerca un'opzione tradizionale ma con un occhio all'efficienza.

La variante ibrida plug-in abbina un motore 1.6 a un'unità elettrica per una potenza combinata di 195 CV, leggermente inferiore (-30 CV) rispetto al modello uscente. Tuttavia, la batteria cresce fino a 21 kWh, consentendo un'autonomia in modalità elettrica di quasi 90 km. La ricarica standard è a 3,7 kW, con possibilità di optare per il caricatore da 7,4 kW come optional.

Il vero salto generazionale si concretizza nelle due versioni completamente elettriche, proposte con potenze di 210 e 230 CV. La prima è abbinata a una batteria da 73 kWh che garantisce circa 520 km di autonomia, mentre la seconda utilizza un accumulatore da 97 kWh per raggiungere i 680 km con una singola carica. Le capacità di ricarica arrivano fino a 11 kW in corrente alternata (con l'opzione futura di un caricatore da 22 kW dal 2026) e fino a 160 kW in corrente continua, permettendo di recuperare 160 km di autonomia in soli 10 minuti.

Da notare l'assenza del diesel, che esce definitivamente dal listino Citroen per questo modello, segnando un cambio di paradigma verso l'elettrificazione. Per quanto riguarda i prezzi, sebbene non siano ancora stati comunicati ufficialmente, è ragionevole aspettarsi che le versioni entry level mild hybrid partano da circa 40.000 euro, mentre le elettriche potrebbero posizionarsi sotto la soglia dei 47-48.000 euro, mantenendo così un rapporto qualità-prezzo competitivo in un segmento sempre più affollato.