Nuova Tesla Model S: l’alternativa per selezionare le marce

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Il fatto che la casa automobilistica Tesla abbia un approccio, per così dire, minimalista nella realizzazione dei suoi veicoli è risaputo. Infatti, spesso e volentieri, l’azienda semplifica gli interni delle proprie auto eliminando, ad esempio, i pulsanti considerati “superflui”. Quello che può essere considerato, quindi, un marchio di fabbrica della casa statunitense, si può tranquillamente individuare all’interno delle nuove Tesla Model S e Model X. Infatti, i veicoli in questione sembrano essere caratterizzati da un importante ed interessante cambiamento evidenziato dalla totale assenza di leve o pulsanti fisici destinati alla selezione delle modalità di guida (Drive, Neutral, Reverse e Park) sul volante, anch’esso talmente innovativo.

La casa automobilistica fondata da Elon Musk, ha messo a punto la funzione di cambio automatico che avrebbe il compito di individuare in maniera corretta e – appunto – autonoma, in quale modalità di guida dovrebbe trovarsi il veicolo. Tuttavia, non è del tutto esclusa la possibilità, da parte del guidatore, di selezionare la modalità di guidata utilizzando il touchscreen. A quanto pare, però, sembra esserci una ulteriore alternativa. È possibile, infatti, selezionare in maniera manuale la modalità attraverso i pulsanti capacitivi presenti sulla console centrale. Si tratta di un’alternativa che potrebbe essere molto utile nel momento in cui potrebbero verificarsi problemi al touchscreen. A riguardo, la stessa casa automobilistica Tesla, spiega l’esatto funzionamento del cambio marcia utilizzando la console centrale: