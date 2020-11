Nuovo design di Tesla Cybertruck: sarà svelato tra un mese

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha recentemente affermato che il Cybertruck subirà alcune piccole modifiche dal punto di vista estetico – rispetto alla versione svelata in precedenza – che saranno necessarie per migliorare il design del pickup completamente elettrico. Per il momento, non è stato ancora svelato in che modo la casa automobilistica andrà ad intervenire sul veicolo, ma il nuovo design di Tesla Cybertruck dovrebbe essere svelato tra circa un mese.

Sulla base delle dichiarazioni passate di Musk, il quale ha presentato il pickup elettrico al mondo intero un anno fa, alcuni elementi dimostrano che effettivamente un nuovo design, seppur non totalmente stravolto, potrebbe essere migliore di quello iniziale, soprattutto dal punto di vista delle dimensioni. Infatti, non è un segreto che l’aspetto di Cybertruck sia decisamente molto imponente.

Chiunque abbia visto dal vivo, oppure semplicemente online, il pickup del marchio Tesla non ha potuto fare a meno di notare le sue dimensioni. Ovviamente c’è da sottolineare il fatto che i grandi pickup, come appunto il Cybertruck, sono particolarmente apprezzati negli Stati Uniti. Il fatto che gli americani adorino questo tipo di veicoli è risaputo anche se, devono adattarsi a parcheggi, garage residenziali e strade strette.

In merito a tale argomento, sembrerebbe che Elon Musk abbia anticipato che la larghezza del Cybertruck potrebbe essere ridotta di un pollice (circa 2,5 cm) e la lunghezza di sei pollici (circa 15 cm). Se verranno effettivamente apportate tali modifiche, il pickup elettrico potrebbe interessare un maggior numero di persone, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Asia e in Europa. Ricordiamo però che questa “anticipazione” da parte del CEO di Tesla, è avvenuta meno di un mese dopo la presentazione del Cybertruck nel novembre 2019.

Inevitabilmente i più curiosi di scoprire quali saranno effettivamente le modifiche reali apportate al pickup elettrico del marchio Tesla, sono i circa 500.000 clienti che hanno prenotato in anticipo il Cybertruck. In ogni caso, l’attesa dovrebbe durare ancora per poco poiché, come anticipato poc’anzi, il nuovo design dei veicolo dovrebbe essere svelato tra circa un mese. Certo è che il pickup arriverà sul mercato, nel 2021 – oltre al modello base con 400 km di autonomia con un motore elettrico – in due differenti versioni, una con 483 km di autonomia e doppio motore elettrico, l’altra con 800 km di autonomia e tre motori elettrici.