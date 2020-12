Nuovo pedaggio autostradale: tariffe più alte per auto più inquinanti

Potrebbe essere una buona notizia per tutti i proprietari di auto a zero o basse emissioni, ma sicuramente non sarà così per chi possiede un’auto con motore a diesel o benzina, dunque maggiormente inquinante. Infatti è stata approvata, dalla Commissione Europa, la nuova normativa per regolamentare il pedaggio autostradale, la quale sarà differente in base al livello di emissioni di CO2 delle auto.

Dunque, entro il 2022, il pedaggio autostradale potrebbe andare incontro a questo nuovo cambiamento. Ogni Stato membro deciderà se applicare una tassa maggiore ai veicoli più inquinanti e, di conseguenza, “premiare” con alcuni sconti le auto a zero emissioni o che inquinano meno. La proposta di questa tipologia di meccanismo inerente al nuovo peggio per chi percorre le autostrade – da parte di Bruxelles – era inizialmente destinata esclusivamente ai mezzi pesanti. Infatti due anni fa era stata approvata dal Parlamento europeo una riforma – come evoluzione del sistema Eurovignette – che andava ad interessare camion e autobus.