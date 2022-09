In molte città italiane le strisce blu per i parcheggi a pagamento sono sempre più frequenti e stanno lentamente facendo sparire qualunque parcheggio libero, di quelli con le strisce piace; esistono però alcuni casi in cui è consentito non pagare il parcheggio nelle strisce blu, anche se sarà necessario prendere alcune precauzioni – andiamo a capire meglio la situazione.

Quando si parcheggia nelle strisce blu è implicita la presenza, nelle immediate vicinanze, di un parchimetro: se questo dovesse rivelarsi guasto si può configurare una situazione in cui non è necessario pagare il parcheggio, a meno che non sia presente un secondo parchimetro ragionevolmente vicino. La legge non stabilisce a quale distanza deve trovarsi un parchimetro rispetto alle strisce blu, ma si tratterà sempre di una questione di buon senso. Specialmente per gli utenti a mobilità ridotta, la distanza dal primo parchimetro funzionante dovrà essere la minore possibile.

Quindi, trovandoci di fronte a un parchimetro guasto (o che, per esempio, non accetta il Bancomat e non abbiamo contanti per pagare) sarà necessario scattare una foto dello stesso e avvisare la polizia municipale per aprire una contestazione – in questo caso la foto potrà essere utile anche successivamente, come prova di ciò che è avvenuto. La legge infatti stabilisce che è onere dell’amministrazione pubblica assicurarsi che gli strumenti di pagamento presenti sul territorio siano perfettamente funzionanti, e l’utente non è tenuto né a spostarsi né ad allontanarsi troppo dal proprio parcheggio per riuscire a pagare.

Come spesso accade con la legge italiana, si tratta di una zona grigia libera a interpretazioni e i risultati di questo comportamento possono variare nei singoli casi; la legge prevede anche che vi sia un giusto rapporto tra parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento all’interno di un Comune, e in caso le strisce bianche non fossero presenti in quantità sufficiente ci si può rifiutare di pagare il parcheggio.