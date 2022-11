Dal 9 novembre cominciano le pre-vendite per la Hyundai IONIQ 6. La nuova elettrica di casa Hyundai sarà ordinabile, dal primo dicembre, anche presso tutti i concessionari Hyundai. Per chi avesse fretta, c’è la piattaforma Hyundai Click to Buy, dove si può acquistare on line la propria vettura.

La casa coreana offre su questo modello la garanzia “5 anni a Km illimitati”, oltre alla garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria ad alta tensione. Inoltre è disponibile l’acquisto con leasing personalizzabile, chiamato formula Hyundai By Mobility.

La nuova IONIQ6 è disponibile in tre versioni. Progress, Innovation e Evolution.

La Progress è la versione “entry level” e parte da 47.550 euro. La batteria da 53kWh (la meno potente tra le tre versioni) alimenta un motore da 111kW a trazione posteriore. La dotazione è comunque di tutto rispetto. All’interno troviamo un quadro strumenti HD da 12.3″ e un display touchscreen della stessa misura per il navigatore; sono presenti retrocamera e connettività Android Auto e anche Apple CarPlay, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, caricatore di bordo da 11 kW, cavo di ricarica Modo 3, presa V2L interna. L’auto è attrezzata per ricevere gli aggiornamenti software Over-the-Air (OTA) per numerosi sistemi di bordo. Non mancano neppure gli specchietti richiudibili elettricamente, fari LED MFR e cerchi in lega da 18”. Ricca la dotazione dei sistemi di sicurezza; sono presenti Smart Cruise Control, Driver Attention Warning, Forward Collision-Avoidance Assist con riconoscimento veicoli, pedoni e ciclisti, , Rear Occupant Alert, Highway Driving Assist, Intelligent Speed Limit Assist e Lane Following Assist.

Sulla Innovation (il cui prezzo sale di circa € 7.800, ovvero parte da 55.400 euro) troviamo una batteria da 77,4kWh e un motore da 168kW, sempre a trazione posteriore. Come dotazioni, troviamo in più fari Matrix Led; mentre all’interno sono presenti il Dual Color Ambient Lighting, oltre ad un caricatore wireless per gli smartphone. Ma è soprattutto sul piano della sicurezza, che aumenta la dotazione. Su questa versione sono presenti Blind Spot Collision Assist, Rear Cross Collision Assist, e il Forward Collision-Avoidance Assist.

Si sale ancora di livello con la Evolution (quasi €11.500 in più rispetto la Progress, per un prezzo di partenza di 58.950 euro; che diventano 62.450 euro per la trazione integrale). Su questa versione è infatti possibile scegliere tra la trazione posteriore (con batteria da 77,4kWh e un motore da 168kW) e la trazione integrale (con doppio motore e potenza totale di 239kW). La Evolution si arricchisce in fatto di dotazioni con un impianto BOSE Audio System, Active Sound Design e il volante con pixel LED, oltre che sedili in pelle, di cui gli anteriori riscaldati e ventilati con regolazione elettrica e funzione relax. Sono inoltre presenti su questa top di gamma, anche Hyundai SmartSense con Surround View Camera, Parking Collision Assist, Remote Smart Parking e Blind Spot View Monitor. Disponibili inoltre gli specchietti esterni digitali e il tetto panoramico apribile.