Prezzo del litio triplicato per l’aumento di vendite di auto elettriche

Analizzando alcuni recenti dati, sembrerebbe che il prezzo del litio – durante gli ultimi nove mesi – sia triplicato. Ebbene, l’agenzia Benchmark Mineral Intelligence ha evidenziato come, nel mese di dicembre scorso, il minerale aveva un costo che si aggirava intorno ai 6,124 dollari, mentre – ad agosto 2021 – il prezzo del litio ha raggiunto i 16.500 dollari. A quanto pare, la causa dell’aumento del prezzo di questo elemento, sarebbe da ricondurre ad una sempre maggiore vendita di veicoli elettrici. Infatti, durante i primi sei mesi di questo anno, sono stati venduti circa 2.6 milioni di veicoli elettrici, segnando un incremento pari al 160% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Si tratta di numeri che sono destinati, inevitabilmente, a crescere. Infatti, anche la China Association of Automobile Manufacturers, nel mese di luglio scorso ha registrato una vendita di auto elettriche pari a 271.000 esemplari. Anche in questo caso, i numeri si traducono in un incremento del 164% rispetto all’anno precedenti. Molto probabilmente, secondo quanto affermato da Fast Markets, i modelli a batteria avranno una penetrazione pari al 25% nei prossimi 4 anni e, di conseguenza, del 30% nei prossimi 14 anni. Ovviamente, a tali numeri, è necessario aggiungere anche un incremento di dispositivi 5G e tenere in conto il mercato dell’IoT.

Adamas Intelligence afferma che, a giugno 2021, il litio utilizzato per le vetture elettriche che sono state immatricolate durante quel mese, ha raggiunto ben 15.800 tonnellate. Si tratta quindi di numeri mai raggiunti prima. Dunque, la quantità di minerale utilizzato per le vetture elettriche – senza escludere le ibride – nell’arco di 12 mesi, ha subito un incremento di 4 kg. Tuttavia, il litio non è l’unico elemento utilizzato per la produzione delle batterie. Motivo per il quale, anche cobalto e nichel hanno subito un aumento dei prezzi. La crescita del mercato di auto elettriche, sembra destinato a crescere sempre di più, motivo per il quale anche i prezzi del litio – e di altri minerali – potrebbero essere in costante crescita.