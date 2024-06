Quanto dovrebbe costare un buon monopattino elettrico?

Negli ultimi anni, specialmente con l'avvento della pandemia, l'uso di tutti quei "micro" veicoli necessari per coprire l'ultimo chilometro, come monopattini elettrici e e-bike, ha subito una forte impennata in termini di richieste.

È davvero sorprendente vedere come questo veicolo leggero e ecologico abbia cambiato radicalmente le abitudini di spostamento urbano. Benché possa sembrare solo un giocattolo, è importante ricordare che si tratta di un veicolo vero e proprio, e usarlo comporta alcuni rischi da considerare. Ma quanto costa possedere un monopattino elettrico?

Cos'è e come funziona un monopattino elettrico

Prima di addentrarci in quelli che sono i costi di acquisto, ma anche di manutenzione, di un monopattino elettrico è bene fare un piccolo ripasso sulle nozioni base.

Il monopattino elettrico è una soluzione di mobilità innovativa, alimentata da un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio. Ideato per il trasporto personale nelle città, questo mezzo offre una modalità di spostamento sostenibile, contribuendo a ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico mentre migliora l'accessibilità urbana.

L'utilizzo è semplice: basta salire sul monopattino, accendere il motore tramite interruttore o app mobile e cominciare a spingersi con il piede per avviare la marcia. Una volta raggiunta la velocità desiderata, il motore elettrico entra in azione, assistendo il guidatore nel percorso.

Il controllo della velocità e della direzione avviene tramite il manubrio, mentre i freni consentono di rallentare o fermare il veicolo. Molti modelli sono dotati di luci anteriori e posteriori per una maggiore sicurezza durante la guida notturna, e alcuni includono campane o clacson per avvisare i pedoni della propria presenza.

I pro e contro del monopattino elettrico

Come tutti gli strumenti di mobilità, al pari delle bici elettriche o delle macchine, anche i monopattini elettrici hanno degli aspetti positivi e negativi.

Pro Contro Monopattini elettrici Risparmio Sostenibilità Flessibità di utilizzo Sicurezza (attiva e passiva) Ricarica costante (varia in base all'utilizzo)

Quanto dovrebbe costare un buon monopattino elettrico?

I prezzi dei monopattini elettrici variano ampiamente a seconda delle loro prestazioni e caratteristiche. I modelli base possono essere acquistati per circa 300 euro, mentre quelli di fascia alta possono superare anche i 1.000 euro, con alcuni modelli ultra performanti, non da strada, che arrivano fino a 2.000 euro.

Un fattore determinante del prezzo è la potenza del motore, che generalmente varia tra 250 W e 500 W nei modelli comuni, mentre quelli più costosi possono raggiungere potenze fino a 2.000 W. Un motore più potente garantisce prestazioni superiori, ma influisce anche sul costo (e sulle possibilità di utilizzo). In merito a questo punto ricordiamo che la potenza massima consentita dal CdS è di 0,5 kW ovvero 500 Watt; superata questa soglia, è possibile usare il monopattino esclusivamente in luoghi privati (come strade, cortili, piste etc).

Ranurte via Unsplash

La batteria è un altro componente cruciale che incide sul prezzo; la capacità e la qualità della batteria determinano l'autonomia del monopattino e il tempo necessario per la ricarica, che può variare tra 4 e 8 ore. Le batterie di alta qualità aumentano il prezzo complessivo del monopattino.

Anche il tipo di freni influisce sul costo. La scelta tra freni a disco o elettrici, e tra freni anteriori, posteriori o entrambi, può fare la differenza. Altri fattori che possono influenzare il prezzo includono la capacità del monopattino di affrontare pendenze ripide, la presenza di controlli Bluetooth, diverse modalità di guida e il design complessivo del mezzo.

Monopattino elettrico e Codice della Strada

Come accennato, i monopattini elettrici per circolare su strada hanno l'obbligo di non disporre di una potenza superiore di 500 W. L'uso dei monopattini elettrici comporta, quindi, una serie di obblighi e regolamenti, che possono variare a seconda della località, ma che sono generalmente progettati per garantire la sicurezza stradale e il rispetto dell'ambiente. In linea di massima, per essere conformi al Codice della Strada (CdS) e poter circolare sulle strade pubbliche, i monopattini elettrici devono soddisfare i seguenti requisiti:

velocità massima : la velocità massima consentita per i monopattini elettrici è solitamente di 20 km/h sulle piste ciclabili e di 6 km/h nelle aree pedonali.

: la velocità massima consentita per i monopattini elettrici è solitamente di 20 km/h sulle piste ciclabili e di 6 km/h nelle aree pedonali. potenza del motore : Il motore deve avere una potenza non superiore a 500 W.

: Il motore deve avere una potenza non superiore a 500 W. dotazioni di sicurezza : i monopattini devono essere dotati di luci anteriori e posteriori, catadiottri e segnalatori acustici (come un campanello o un clacson) per essere visibili e avvertire i pedoni della loro presenza.

: i monopattini devono essere dotati di luci anteriori e posteriori, catadiottri e segnalatori acustici (come un campanello o un clacson) per essere visibili e avvertire i pedoni della loro presenza. freni : è obbligatorio che il monopattino sia dotato di un sistema di frenatura efficiente, solitamente sia anteriore che posteriore.

: è obbligatorio che il monopattino sia dotato di un sistema di frenatura efficiente, solitamente sia anteriore che posteriore. uso del casco: in molte località, l'uso del casco è obbligatorio per i minori di 18 anni. In alcune aree, può essere obbligatorio per tutti gli utenti.

Costi di gestione di un monopattino elettrico

Il costo per mantenere un monopattino elettrico può variare, ma in media si può stimare una spesa annuale di circa 100-300 euro. Questo include la manutenzione ordinaria come la regolazione dei freni e la sostituzione delle gomme, che può costare tra 50 e 150 euro all'anno. Le riparazioni occasionali possono aggiungere ulteriori 50-100 euro annuali. La ricarica della batteria ha un costo molto basso, generalmente inferiore ai 20 euro all'anno, considerando che una ricarica completa può costare pochi centesimi.