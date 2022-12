Tesla Semi è il camion elettrico in grado di offrire fino a 800 km di autonomia, almeno secondo quanto affermato da Tesla; di recente il Tesla Semi è tornato sotto le luci della ribalta in seguito a un tweet di Elon Musk che ha confermato la possibilità di compiere un intero viaggio da 800 km con un peso complessivo di quasi 37 tonnellate – purtroppo però non sappiamo quanto pesi il Semi di per sé, quindi questa informazione lascia il tempo che trova.

Tesla non è sempre disposta a fornire i dati tecnici completi dei suoi veicoli e a volte bisogna fare delle ipotesi basandosi su dati forniti da terze parti, ed è quello che altri siti come Teslarati hanno provato a fare in merito al Semi: secondo JD Power un normale camion – in riferimento a quelli che circolano sulle strade americane – con motore a gasolio può pesare tra le 5 e le 11 tonnellate, dato a cui bisogna aggiungere almeno 5 tonnellate di rimorchio vuoto, per un totale tra le 10 e le 20 tonnellate ancor prima che il camion venga caricato, lasciando spazio per capacità di carico che vanno dalle 17 alle 27 tonnellate.

Per valutare il peso di Tesla Semi si è fatto affidamento anche su alcune foto, come quella che ritrae il Semi impegnato a trasportare 11 barriere di cemento del peso di circa 1800 kg ciascuna, per un totale di circa 20 tonnellate; è possibile che in questo test il Semi sia stato caricato quasi al massimo delle sue possibilità, il che si tradurrebbe in un peso stimato di circa 12 tonnellate, appena sopra alla stima fatta da JD Power.

Se questi dati dovessero rivelarsi corretti ci troveremmo davanti a un Tesla Semi con capacità di carico sensibilmente inferiori rispetto alle controparti endotermiche, senza nemmeno prendere in considerazione l’autonomia chilometrica; non resta che attendere che Tesla diffonda il suo camion elettrico sul mercato così da poter leggere qualche test indipendente in grado di fare chiarezza sui dati e sulle capacità di Tesla Semi.