Scopri la bici che fonde e-Bike e moto elettrica, risparmiando 300€

Nel sempre più discusso settore delle biciclette elettriche, ogni innovazione porta con sé nuove esperienze di guida e una maggiore efficienza. La DUOTTS N26 è una delle ultime novità che sta conquistando i ciclisti più esigenti, combinando le caratteristiche di una e-Bike con quelle di una moto elettrica. Se siete alla ricerca di una bicicletta che offra la sensazione di una moto elettrica, ma con l’agilità e il comfort di una bici, la DUOTTS N26 è ad oggi uno di quei modelli da tenere in considerazione. E per rendere questa esperienza ancora più conveniente, grazie al coupon “TOMSHWN26”, potrete ottenere uno sconto di 150€, che si aggiunge ai 150€ già scontati dal produttore, portando così il prezzo finale a 1.349€ anziché 1.649€.

La DUOTTS N26 non è solo una e-Bike, è una vera e propria fusione di due mondi. Grazie al suo design innovativo, questo modello è in grado di attrarre non solo gli amanti delle biciclette elettriche, ma anche coloro che apprezzano le prestazioni e l'estetica di una moto elettrica. La struttura robusta e il telaio rinforzato sono progettati per garantire una durata superiore alla media, mentre la posizione di guida, ispirata a quella di una moto, conferisce un senso di potenza e controllo che raramente si trova nelle tradizionali biciclette elettriche. Le linee aggressive e moderne contribuiscono a un look distintivo, ideale per chi cerca una e-Bike che non solo performa, ma che esprima anche la propria personalità.

DUOTTS N26, perché acquistarla?

Ogni aspetto della DUOTTS N26 è stato pensato per migliorare l'esperienza di guida. I motori da 750W per ogni ruota (anteriore e posteriore) offrono una potenza totale di 1500W, che consente alla bicicletta di affrontare senza problemi anche i terreni più impegnativi. La possibilità di scegliere tra modalità elettrica pura o modalità ibrida (ausiliaria) permette al ciclista di adattare l’autonomia e la potenza in base alle proprie esigenze. Con una distanza che può arrivare fino a 120 km in modalità ausiliaria, la DUOTTS N26 è perfetta per lunghe escursioni senza il timore di rimanere senza energia. Il sistema di gestione della batteria è molto avanzato, con opzioni di ricarica rapide e sicure, per consentire a ogni ciclista di continuare a esplorare senza interruzioni.

Una delle caratteristiche più apprezzate della DUOTTS N26 è il suo sistema di sospensioni. Con un forcellone anteriore doppio e un ammortizzatore posteriore, la bicicletta offre una stabilità e un comfort senza pari, soprattutto su terreni accidentati. Questo design innovativo migliora la rigidità e la performance delle sospensioni, permettendo un controllo preciso e una guida più fluida su ogni tipo di superficie, che si tratti di strade cittadine o sentieri montani. La possibilità di regolare la sospensione in base al peso e allo stile di guida è un ulteriore vantaggio, consentendo ai ciclisti di adattare la bicicletta al proprio corpo e alle proprie preferenze personali.

Le ruote della DUOTTS N26, con un diametro di 26 pollici e una larghezza di 4 pollici, sono progettate per affrontare ogni tipo di terreno. Grazie alla loro larghezza, le ruote offrono maggiore galleggiamento e stabilità, soprattutto in modalità a doppio motore, dove la potenza è elevata. Queste gomme "grasse" garantiscono un'ottima aderenza su superfici sconnesse, permettendo ai ciclisti di esplorare posti dove probabilmente con altre e-Bike farebbero molto più fatica.

La DUOTTS N26 non è solo potente, ma anche personalizzabile. Il pannello di controllo consente al ciclista di gestire tutte le funzioni della bicicletta. Con l'acceleratore elettrico a metà corsa, il cambio Shimano, la porta di ricarica per il cellulare e il pulsante per selezionare la modalità di guida, ogni aspetto della N26 è pensato per garantire una guida sicura e comoda. Inoltre, grazie all'elevata risoluzione del display, è possibile monitorare in tempo reale lo stato della bicicletta. Le informazioni visualizzate includono la velocità, il livello di carica della batteria e la modalità di assistenza selezionata, permettendo così al ciclista di avere sempre il massimo controllo sulla propria esperienza di guida.

La sicurezza è un altro punto di forza della DUOTTS N26, poiché equipaggiata con freni a disco idraulici e con un rotore di 203 mm, che garantiscono un’efficace capacità di frenata, soprattutto a velocità elevate o su terreni difficili. Questo sistema di frenata permette al ciclista di mantenere il controllo della bicicletta in ogni situazione, aumentando la sicurezza e la stabilità durante il viaggio. La combinazione di questi freni e sospensioni fa sì che la DUOTTS N26 sia pronta per affrontare ogni tipo di sfida, dalle strade urbane alle escursioni più off-road. Va ricordato infatti che l'affidabilità dei freni è essenziale, in particolare per chi cerca di esplorare nuovi territori senza compromettere la propria sicurezza.

Ricapitolando, la DUOTTS N26 è una bicicletta elettrica che cambia le regole del gioco. Con un design motociclistico, motori potenti e una serie di caratteristiche innovative, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un’esperienza di guida unica. Grazie al coupon "TOMSHWN26", ora è anche possibile acquistarla a un prezzo ancora più conveniente, con uno sconto totale di 300€ che, ricordiamo, comprende i 150€ del coupon e altri 150€ già applicati direttamente dallo store. Non c’è mai stato momento migliore per valutarne l'acquisto! Investire in una DUOTTS N26 significa scegliere una bicicletta che offre prestazioni di alto livello, oltre a comfort e sicurezza, rendendola perfetta per chi vuole godere di una guida dinamica.

