Prezzo TOP su questa Dash Cam! (-44€)

Se siete alla ricerca di un supporto per risolvere controversie legate a incidenti stradali o semplicemente desiderate catturare immagini suggestive di paesaggi, simili a quelle ottenibili con le migliori action cam, le Dash Cam rappresentano prodotti complementari ideali anche per chi già possiede una action cam. Progettate per l'uso in auto, oggi è possibile acquistare un modello dotato di risoluzione 4K, GPS e visione notturna, il tutto beneficiando di un doppio sconto. Uno di questi sconti può essere applicato manualmente selezionando il coupon da 30€ sulla pagina del prodotto. Come risultato, una Dash Cam quotata oltre i 200€ può essere acquistata al vantaggioso prezzo di soli 159,99€.

VANTRUE N2S, chi dovrebbe acquistarla?

Questa Dash Cam soddisfa le esigenze degli automobilisti più esigenti e attenti alla sicurezza. Con una registrazione simultanea a 1440P sia anteriore che posteriore, chi ama avere un controllo meticoloso sulla sicurezza del proprio mezzo vi troverà il perfetto alleato. Inoltre, il supporto GPS integrato consente di monitorare con precisione il percorso e la velocità, marcando così una grande differenza per chi viaggia spesso e vuole un occhio vigile sulla strada.

La visione notturna, con il suo sensore Sony, lenti in vetro a 6 strati e luci LED IR, rende questa Dash Cam un indispensabile strumento di sicurezza per chi si trova frequentemente alla guida durante le ore notturne, garantendo registrazioni nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Funzioni come il monitoraggio in modalità parcheggio 24 ore su 24 e il super condensatore che sostiene una performance ottimale in condizioni estreme, da -10° a 70°C, la rendono perfetta, in generale, per chi necessita di una protezione continua del proprio veicolo.

Il G-Sensor, poi, è la funzione ideale per chi desidera che i momenti critici siano salvati automaticamente, senza il rischio di perdere le registrazioni più importanti. A questo prezzo, si presenta come la scelta giusta per chi non vuole scendere a compromessi quando si tratta di sicurezza e qualità della registrazione durante la guida, pertanto vi consigliamo di approfittarne prima che il doppio sconto termini.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!