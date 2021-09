Silk Faw S9: la hypercar ibrida da 1.400 cavalli

La Motor Valley ospita ora un nuovo produttore di vetture esclusive, nato dalla joint venture americana e cinese che sarà capostipite di una nuova generazione di veicoli che nasceranno con il contributo italiano. Presentata ufficialmente alla Milano Design Week, Silk Faw S9 è una hypercar ibrida progettata (in parte) con l’aiuto anche da importanti figure del panorama italiano come: Walter de Silva, ex Alfa Romeo e Gruppo Volkswagen, Amedeo Felisa e Roberto Fedeli, due ex Ferrari, e Katia Bassi, ex Lamborghini.

Progetto S9 si ispira alla struttura utilizzata in Formula 1 con un’anima in carbonio a fibre lunghe. Il powertrain è composto da un motore V8 da 4 litri abbinato a due unità turbo per un totale di 918 cavalli; a questo si aggiungono tre motori elettrici, due anteriori e uno posto sul cambio, che sprigionano un massimo di 530 cavalli. La potenza complessiva è quindi di 1.448 cavalli, spremuti tutti sull’asse posteriore. Dal punto di vista delle prestazioni, la S9 mette sul piatto numeri davvero importanti: velocità massima superiore ai 400 km/h, scatto da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi, meno di 6 secondi per toccare i 200 e un’accelerazione longitudinale fino a 1,8 G. Complice la scelta del produttore di mantenere un peso contenuto, la batteria permette solamente un’autonomia di 20 km in modalità completamente elettrica; in ogni caso la ricarica è ultra fast grazie all’architettura da 800 volt.

Nella Motor Valley nascerà un nuovo campus su un’area di 360mila metri quadri ubicato nelle dirette vicinanze del Centro Stile e dell’incubatore di startup. Inoltre verrà creato un circuito per test drive dedicato ai clienti del brand e un hotel da 5 stelle per soggiornare in tutta tranquillità. Il progetto Silk Faw ha una proiezione di investimento di 1,3 miliardi di euro, di cui più del 38% in ricerca e sviluppo; nell’arco dei prossimi anni sono previste oltre 1000 assunzioni. I primi prototipi di S9 arriveranno nella prossima primavera e il prezzo per acquistare l’hypercar è stimato per 2 milioni di dollari. In seguito a S9, arriveranno tre modelli elettrici: la berlina S7 e altre due vetture misteriose, S5 e S3, progettate in Italia ma costruite in Cina.