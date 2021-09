Smart Concept #1, sarà questo il primo SUV elettrico del marchio?

Soprannominata come Concept #1, la nuova vettura sarà il primo prodotto di Smart da quando il marchio è diventato una joint venture tra Mercedes-Benz e l’azienda cinese Geely. La nuova proposta segnerà un cambio di passo radicale nel linguaggio del design e nel posizionamento del marchio in linea con le sue crescenti aspirazioni.

Come riportato in precedenza, il nuovo modello a cinque porte è conosciuto con il nome in codice HX11 e sarà costruito in Cina. Le ultime immagini danno uno sguardo alle stravaganti caratteristiche di illuminazione del Concept #1, con Smart che pianifica di spostare l’attenzione del marchio sul settore “premium”. L’abitacolo, di ampie dimensioni, è progettato per apparire giovanile e, al tempo stesso, sofisticato.

I teaser rilasciati rivelano solo alcuni aspetti lasciando moltissimo spazio all’immaginazione; al momento resta confermata la presenza di un tetto panoramico e una modanatura cromata/dorata. Il logo Smart sarà presente solo sulla zona posteriore, mentre le maniglie delle portiere saranno nascoste così da assicurare un aspetto pulito e raffinato.

La nuova cinque posti dovrebbe essere il modello più grande di Smart fino ad oggi, con una lunghezza di circa quattro metri e dimensioni simili alla Mini Countryman. Sarà costruito utilizzando l’architettura SEA modulare di Geely, che sarà anche alla base di una gamma di futuri modelli Volvo. Alcune voci di corridoio suggeriscono che l’auto sarà equipaggiata di un motore elettrico a trazione posteriore da 268 CV, abbinato ad una batteria da 70 kWh capace di coprire circa 400 km. Concept #1 sarà solo uno dei primi modelli della nuova famiglia Smart: in futuro sono attese ulteriori varianti sviluppate sulla medesima piattaforma, con stili e linee del tutto analoghe. Prevedibile quindi un nuovo concetto di “familiy feeling”, rinnovato e giovanile.