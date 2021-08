Subaru BRZ e GR86: nuova generazione elettrica?

Dal suo esordio quasi dieci anni fa, la nuova generazione Toyota GT86 (poi diventata GR86), ha raccolto ampi consensi e una critica unanime: ci vuole più potenza. Magari con l’aggiunta del turbo, all’epoca la soluzione più diffusa quando si trattava di auto sportive. I tempi, come fanno di solito, sono cambiati e oggi la sovralimentazione non è più la scelta ottimale. Non che Toyota o Subaru avessero mai ascoltato fan e stampa: entrambe le vetture (che poi sono quasi lo stesso modello) hanno sempre mantenuto la loro natura aspirata.

Ma qualcosa potrebbe cambiare entro i prossimi anni, leggendo le ultime notizie in arrivo dal Giappone. Lì è stata presentata di recente l’ultima evoluzione della GR86 con motore da 2,4 Litri e potenza aumentata fino a 230 cavalli. Numeri che restano molto distanti da quello che in tanti vorrebbero vedere sotto il cofano, soprattutto gli appassionati “drifter” nipponici. Per questo, buona parte della stampa giapponese ha chiesto espressamente al produttore se ci fosse l’internzione di passare all’elettrico. Dato che l’aggiunta del turbo, dopo tutti questi anni, sembra ormai escluso.

Portavoci Subaru hanno confermato che c’è interesse verso questa soluzione e altre collaborazioni con Toyota (per lo sviluppo di nuovi motori). Ma nulla di definitivo è stato messo su carta e quindi non ci sono date o scadenze per il debutto di un’eventuale GR86 elettrificata. Al momento, la soluzione più probabile è quella di una versione ibrida prima del “full electric” con l’aggiunta di un motore elettrico sull’asse posteriore (accoppiato a quello termico all’anteriore). Ciò aumenterebbe in un colpo solo coppia e potenza massime, ma anche il peso. Da qui, probabilmemte, la cautela della casa madre.

Va detto che entrambe le vetture, nonostante le lamentele di molta stampa, hanno raccolto un discreto successo pur senza offrire prestazioni mirabolanti. Merito della scarsa concorrenza esistente al giorno d’oggi (rispetto agli anni d’oro delle auto sportive) e delle forme molto accattivanti. Quindi non esistono vere pressioni su Toyota e Subaru per modificare la vettura in modo radicale, se non i futuri regolamenti sulle emissioni. E per allora, probabilmente, ci sarà già un modello 100% elettrico.