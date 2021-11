Svelata a Shanghai l’hypercar Apollo Project Evo

Apollo Automobili è senza dubbio un nome da tenere in considerazione quando si parla di hypercar dalla linea esagerata. L’azienda tedesca con sede a Denkendorf, dopo aver realizzato la Apollo Intensa Emozione – in breve Apollo IE – ha realizzato una versione ancora più cattiva e particolare: si chiama Apollo Project Evo, e sembra davvero uscita da un videogioco.

Quest’auto pazzesca è stata svelata in anteprima durante il China International Import Expo di Shanghai, durante il quale ha lasciato tutti a bocca aperta: è quasi impossibile descrivere la linea della nuova Apollo Project Evo, con le sue linee curve e taglienti, impreziosita dai tanti elementi aerodinamici su tutto il corpo dell’auto. Senza dubbio nella parte frontale risaltano i fari a X che sembrano disegnati a mano, quasi a ricordare le cicatrici di certi eroi dei cartoni animati giapponesi. I designer potrebbero aver preso ispirazione dai fari visti sulla Bugatti Bolide, ma li hanno reinterpretati in una chiave molto più aggressiva.

Spostarsi al posteriore non fa che aumentare lo stupore: il retro dell’auto ricorda quello di un’astronave, con i 3 scarichi centrali, le 6 barre a LED montate su altrettante pinne e le feritoie sul tettuccio completato dal convogliatore d’aria centrale. Apollo Automobili ha già confermato che l’auto sarà dotata in un software di gestione dinamica dell’aerodinamica, grazie agli spoiler e alle alette posteriori motorizzati.

Il motore dell’auto non è ancora stato svelato nel dettaglio, ma Apollo ha voluto mettere in mostra il telaio monoscocca in carbonio al quale sarà fissato: il progetto, unito a un ricco comparto di sospensioni, punta a “offrire una potenza nuda e cruda e un’estetica emozionale combinati con dinamiche di guida senza pari.”

Durante la kermesse cinese, Apollo Automobili ha colto l’occasione per mostrare anche EVision Concept, il primo esperimento di mobilità elettrificata da parte dell’azienda teutonica. Il concept è descritto come un veicolo intelligente e connesso, un veicolo emozionale che guarda a un futuro più pulito.