Nel bene o nel male, il sistema Tesla Full Self-Driving dedicato alla guida autonoma fa sempre discutere: l’ultima dichiarazione di Elon Musk a tema software FSD non è da meno, con il CEO della compagnia americana che ha affermato che il software fa la differenza tra una compagnia che non vale nulla e una che invece vale un sacco di soldi, proprio come Tesla.

Oggi tutte le Tesla sono fornite con il software di assistenza alla guida ‘Autopilot‘, ma è possibile acquistare l’accesso a Full Self-Driving per la cifra di 12.000 $; in futuro FSD dovrebbe arrivare a guidare autonomamente l’auto, ma lo sviluppo è ancora in corso e a conti fatti quella cifra la spende solo chi ha interesse a fare da beta tester per un software con potenzialità rivoluzionarie. Oggi sono circa 100.000 in tutto il mondo i clienti Tesla ad aver acquistato FSD, cifra confermata proprio negli ultimi giorni da Musk parlando dell’ultimo aggiornamento software, che aggiunge al nutrito elenco di funzioni anche la capacità di guidare in città – fino ad oggi FSD era dedicato alle strade a scorrimento veloce, dove è in grado di navigare autonomamente, cambiando corsia, accelerando e frenando secondo necessità, e anche imboccando gli svincoli di uscita in modo completamente autonomo.

Con la versione 10.13 si è migliorata la gestione delle svolte a sinistra senza protezione, il rilevamento degli animali, la precisione della gestione del limite di velocità e anche la capacità di riconoscere la velocità a cui pedoni e ciclisti si stanno muovendo, tutti aspetti molto importanti per guidare in sicurezza nel traffico delle grandi città.

Per tutti questi motivi, il prezzo di Full Self-Driving è destinato a salire ancora, dopo essere passato da 10.000 a 12.000 dollari a gennaio 2022. Secondo Musk, ancora oggi FSD è “incredibilmente economico“, e il prezzo è destinato ad aumentare prima che la beta venga aperta a tutti coloro che desiderano testarla. Il nuovo prezzo non è stato comunicato, e non sappiamo nemmeno se cambierà anche il prezzo dell’abbonamento mensile – oggi fissato a 199$ al mese.

“Il valore di FSD è incredibilmente alto e non è compreso appieno dalla maggior parte delle persone.”

Secondo le parole di Elon Musk, entro la fine dell’anno ci saranno importantissimi sviluppi sul tema di FSD; la speranza è che si raggiunga una guida autonoma di livello 4, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli.