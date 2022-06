Il prezzo dei componenti e delle materie prime è in costante crescita e così il costruttore americano ha deciso progressivamente di aumentare i propri listini, partendo prima dagli Stati Uniti fino ad arrivare al nostro Bel Paese. Dallo scorso venerdì ad oggi, il prezzo di una Tesla Model 3 standard è aumentato di 2.500 euro, mentre quello di una Model Y di 2.000 euro. Si tratta di un incremento non proprio marginale, che potrebbe prendere di mira anche le altre proposte del marchio, come Model S e Model X.

Più in dettaglio, fino allo scorso venerdì era possibile acquistare una Tesla Model 3 Standard Range, ovvero l’allestimento che permette di raggiungere un’autonomia dichiarata di 491 km, ad un prezzo di 54.990 euro; ora, a distanza di qualche giorno, sono necessari 57.490 euro. Discorso analogo per Model Y che, nella declinazione Long Range, passa da 63.990 euro a 65.990 euro. Nessuna novità per gli altri modelli che, allo stato attuale, sono accessibili solo con un pre-ordine di 100 euro che non mostra, salvo completare l’iter, il prezzo finale.

Coloro che desiderano avvicinarsi ad una Tesla resteranno pertanto delusi, ma ancora di più resteranno amareggiati tutti coloro che attendono ormai da mesi un modello più economico come la famosa, e piccola, Model 2 (o Model Q). Purtroppo questa soluzione è stata rimandata in data da definirsi e, come sappiamo, il 2023 per la società di Elon Musk sarà incentrato su altri aspetti come Cybertruck, Roadster e Semi.

Per il momento non sono stati registrati importanti ritocchi ai listini da altri produttori, ma non escludiamo che una strategia analoga possa venir applicata anche da altri. Quando finirà questa situazione è davvero difficile da prevederlo, la speranza è che possa tornare tutto alla normalità nel più breve tempo possibile.