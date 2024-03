Tesla aveva promesso stelle ma consegna stalle (o una tenda tristissima)

Tesla ha recentemente avviato le spedizioni del "Basecamp", la tenda progettata per il retro del Cybertruck al "modico" prezzo di $3.000. Tuttavia, i primi acquirenti hanno espresso una forte delusione poiché il prodotto ricevuto non corrisponde alle aspettative generate dal design originale presentato dalla casa automobilistica.

Gli accessori per i veicoli pickup sono cruciali, ma il particolare design del Cybertruck rende complesso l'utilizzo di accessori standard. Per affrontare questa sfida, Tesla ha sviluppato una serie di accessori appositamente progettati per il Cybertruck, tra cui il "Basecamp", annunciato per la prima volta nel 2019.

Il "Basecamp" è diventato disponibile all'acquisto dopo la presentazione del modello di produzione del Cybertruck lo scorso anno, ma i primi acquirenti ritengono che il prodotto ricevuto sia ben differente rispetto al design originale.

Tesla sta ora procedendo con le installazioni del "Basecamp" per i primi possessori di Cybertruck, visto che oltre alla diversità nel design, la prima installazione della peculiare tenda deve avvenire presso un centro assistenza Tesla.

Nonostante le istruzioni fornite per l'installazione da parte dell'azienda, difatti, Tesla richiede che la prima installazione avvenga presso un Centro Assistenza Tesla per collegare correttamente le staffe della tenda ai binari laterali del vano di carico del Cybertruck.

Un acquirente di Cybertruck, noto come 'TownBiz' su Cybertruck Owners Club, ha ricevuto uno dei primi "Basecamp" e ha condiviso le sue prime impressioni sulla tenda.

L'installazione e la rimozione della tenda sembrano essere relativamente semplici, richiedendo solo il sollevamento di un peso di 90 libbre con l'aiuto di una seconda persona.

Anche se l'ombrellone previsto nella consegna non è ancora stato installato, visto che sarà disponibile in un secondo momento, TownBiz ha segnalato che la funzione chiamata "Tent Mode", la quale dovrebbe consentire il livellamento automatico del veicolo utilizzando la sospensione pneumatica, non è al momento presente, visto che il software necessario per questa funzione non è disponibile nell'attuale OS del Cybertruck.

Tuttavia, sembra che l'aspetto negativo principale sia la discrepanza tra il design originale e il prodotto finale.

L'aspetto del "Basecamp", nella sua versione finale, differisce notevolmente dal render originale, un aspetto che ha suscitato parecchia perplessità tra i primi acquirenti, anche in virtù del prezzo di vendita.

In conclusione, l'esperienza con il "Basecamp" sta rappresentando una delusione per molti acquirenti, soprattutto considerando il prezzo di $3.000. Con tale budget, sarebbe possibile acquistare tende di qualità decisamente migliore da marche che realizzano accessori appositi per truck.

Al momento gli acquirenti statunitensi, suggeriscono, infatti, di cercare soluzioni di terze parti, sfruttando eventuali compatibilità con la struttura del vano posteriore del Cybertruck.