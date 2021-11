Tesla deve risparmiare sulla produzione, Elon Musk chiede aiuto ai dipendenti

La pandemia ha causato grandi problemi a tutta l’industria, e anche la produzione di automobili ne ha risentito in modo molto negativo: dai problemi logistici alla difficoltà a reperire i pezzi di ricambio, passando per le scarse vendite, fino alla crisi dei semiconduttori che stiamo vivendo in questi mesi. Un’azienda abituata a produrre auto con un alto tasso di tecnologia come Tesla non poteva che essere fortemente colpita da queste problematiche, al punto che oggi Tesla fatica a rispettare le consegne dei modelli più popolari, la Model S e la Model X. A questo si aggiunge una forte concorrenza di marchi cinesi che hanno portato sul mercato diverse vetture molto competitive e interessanti.

Come fare quindi, a risollevare una situazione che ad oggi appare decisamente grama? Nelle ultime ore è trapelata online una mail che Elon Musk avrebbe inviato a tutti i dipendenti di Tesla, esortandoli a ridurre il costo di consegna dei veicoli in produzione in qualunque modo: a tutti i dipendenti è stato chiesto di ragionare su come si potrebbero ridurre i costi di produzione, una richiesta ancora più difficile dettata dal fatto che ci troviamo alla fine dell’ultimo trimestre dell’anno, periodo in cui solitamente la produzione aumenta, e di conseguenza anche le consegne. L’appello di Elon Musk è arrivato in seguito a diversi aumenti visti sui listini Tesla, che però non sono bastati a coprire i costi di produzione sempre più alti.

Nonostante questi importanti problemi legati alla produzione, Tesla è già riuscita a consegnare 627,350 auto nel corso di quest’anno, superando ampiamente il risultato di mezzo milione di auto appena sfiorato lo scorso anno. Per il 2021 non c’era un vero e proprio obiettivo, ma il risultato è già molto positivo.

Nella mail, Musk sottolinea come sia controproducente aumentare il ritmo di produzione quando ci si trova alla fine del trimestre fiscale, perché inevitabilmente all’inizio del trimestre successivo c’è un drastico calo sulla produzione e nelle consegne, al punto che bisognerebbe dimenticarsi della fine del trimestre fiscale e mantenere sempre lo stesso ritmo.