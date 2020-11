Tesla Model 3: a ottobre brusco calo delle vendite in Norvegia

Per la casa automobilistica statunitense Tesla sembrerebbe che le cose non stiano procedendo nel migliore dei modi per quanto riguarda il mercato automobilistico in alcuni Paesi europei. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti nel mese di settembre in Islanda, l’azienda – ad ottobre – ha registrato un forte calo delle vendite della Tesla Model 3 sia in Norvegia che nei Paesi Bassi.

Nello specifico, la berlina del marchio californiano ha venduto solamente 74 Model 3 nel Paese scandinavo e, purtroppo, ancora meno nei Paesi Bassi, con sole 35 unità immatricolate. A quanto pare, secondo alcuni dati, il poco consenso da parte del pubblico nei confronti dell’auto Tesla sta continuando anche a novembre. Nei primi 15 giorni di questo mese, la Norvegia conta infatti 5 esemplari di Model 3 venduti e solo 2 nei Paesi Bassi.

Il brusco calo delle vendite che ha interessato la berlina della casa automobilistica di Elon Musk sembrerebbe non avere niente a che vedere con una diminuzione delle vendite relative alle auto elettriche. Infatti, gli altri veicoli elettrici – nel mese di ottobre – hanno ottenuto un forte consenso nel mercato auto. Basti pensare alla tedesca Volkswagen ID.3, con 2.475 esemplari immatricolati nei Paesi scandivi – confermandosi l’auto più venduta del mese di ottobre 2020 in Norvegia – e circa 2.800 nei Paesi Bassi.

I numeri in calo, tuttavia, non interessano solamente il mese di ottobre e novembre. Nei due Paesi interessati, la casa automobilistica californiana ha infatti iniziato questo 2020 con una marcia in meno rispetto a quanto in molti, forse, si aspettavano. Tra gennaio e ottobre, il marchio Tesla ha consegnato – in Norvegia – “solamente” 3.271 esemplari di Model 3.

Senza ombra di dubbio, sono dati migliori rispetto a quelli ottenuti da veicoli elettrici di altre case automobilistiche quali, Renault, Mercedes o BMW. Tuttavia, le vendite della Tesla Model 3 non possono competere con quelle registrate dalla già citata Volkswagen o Audi, quest’ultima ha infatti portato a casa 8.203 immatricolazioni della e-tron.

Manca poco meno di un mese e mezzo alla fine del 2020, dunque sarà molto difficile – se non impossibile – per l’azienda di Elon Musk recuperare e raggiungere il numero di veicoli Tesla Model 3 venduti durante lo scorso anno. Infatti, nel 2019 sono state immatricolate 12.980 Model 3. Ovviamente, i dati fanno riferimento a Norvegia e Paesi Bassi.