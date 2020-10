Tesla Model 3 domina le vendite di veicoli elettrici in Islanda

L’Islanda si è recentemente classificata al 10° posto tra i paesi che hanno registrato il maggior numero di preordini di Tesla Cybertruck. Inoltre, la nazione nordica ha anche visto un notevole aumento delle vendite di veicoli elettrici e, in particolar modo, della Tesla Model 3. Infatti, nel 2020 l’Islanda ha contato un aumento di vendite di auto elettriche plug-in pari al 44% su base annua, con Tesla Model 3 in testa al mercato con il 63% della quota di mercato dei plug-in.

Dunque, mentre il mercato automobilistico complessivo è in calo di circa il 25%, in Islanda la quota di mercato dei PEV nel 2020 arriva al 43% (24% BEV), facendo guadagnare al paese la seconda quota di mercato dei veicoli elettrici al mondo. Con questi numeri, l’Islanda ha quasi raddoppiato il suo punteggio rispetto al 2019.

#China accounts for 3./7.2m #ElectricVehicles owned in the world, but just 5.6% of new car sales are EVs. #Norway is by far the global leader in EV adoption at 56%. 2nd place #Iceland sits at 18% for comparison. https://t.co/lLnrLKHZFW pic.twitter.com/qBAibJzkxH

— Statista (@StatistaCharts) June 15, 2020