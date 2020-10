Tesla Model 3 rubata, usa l’app per seguire e spaventare i ladri

La storia ci arriva dall’Australia, dove qualche giorno fa una conduttrice radiofonica si è trovata a dover gestire una situazione molto stressante; il furto della propria auto, una Tesla Model 3 portata via dal garage dove era stata parcheggiata.

Purtroppo per i malviventi, la dotazione tecnologica di una Tesla Model 3 prevede anche la cosiddetta ‘Sentry Mode’, una modalità in cui l’auto stessa analizza in modo continuo il mondo circostante, arrivando persino a registrare dei video dell’ambiente che la circonda. La app di Tesla ha permesso alla proprietaria di tracciare la posizione dell’auto grazie al GPS, il tutto all’insaputa dei ladri. Dopo aver chiesto aiuto a un amico, Annabelle si è messa all’inseguimento della propria auto rubata.

“Dalla app sul mio telefono potevo vedere la posizione dell’auto. L’auto era dietro l’angolo, per cui sono saltata in macchina senza pensarci e ho chiamato la polizia.. non ho fatto altro che seguire i ladri”

Ma la app non permette solo il tracking della macchina, permette anche di attivare la Valet Mode, di riscaldare o raffreddare i sedili, di controllare la musica, le luci, il clacson, l’apertura del tetto elettrico e tanto altro. Brett ha usato tutte queste funzioni a proprio vantaggio, infastidendo e spaventando i ladri.

“Ho pensato di far rallentare la macchina e infastidire un po’ i ladri, così ho deciso di tirare giù i finestrini, suonare il clacson, e fare tutto quello che potevo per dargli noia mentre guidavano.”

Il piano ha funzionato alla perfezione, infatti i ladri hanno prontamente abbandonato la Model 3 quando hanno capito di essere già a rischio di cattura da parte della polizia. Pensate, i ladri si sono spaventati così tanto che uno dei due ha persino dimenticato la patente nell’auto, cosa che ha permesso un’identificazione molto rapida.

In passato le auto elettriche – e in particolare le Tesla – sono state accusate di essere troppo facili da rubare, per cui si fa piacere leggere una storia conclusasi con un lieto fine.