Tesla Model 3 ufficialmente in Italia, si parte da 59.600 euro

È disponibile anche in Italia la Tesla Model 3, il modello meno costoso del famoso marchio di auto elettriche. Purtroppo non è la versione meno costosa in assoluto, quella da 35mila dollari che ha risvegliato i sogni elettrici di milioni di persone in tutto il mondo. Anzi in effetti quel modello non c’è da nessuna parte per ora.

Arriva nel nostro Paese, invece, la Model 3 con trazione integrale e autonomia maggiorata, con prezzi che partono da 59.600 euro. Un prezzo da auto di lusso, senza dubbio, ma è comunque meno rispetto alla Model S e alla Model X. Ed è senz’altro un passo ulteriore verso il giorno in cui tutti potranno permettersi un’auto elettrica con tecnologie moderne – sperando che non sia un giorno troppo lontano.

Stando a quanto riportato da Repubblica le prime consegne sono previste per febbraio, e saranno per i primi clienti che hanno prenotato la Model 3 online versando un anticipo di mille euro; la pagine delle prenotazioni è ancora al suo posto, per chi fosse interessato. I tempi di consegna ufficiali sono 12-18 mesi.

In cambio di quasi 60mila euro avrete un’auto elettrica da cinque porte, trazione integrale e 544 chilometri di autonomia dichiarata. A bordo tutte le tecnologie che hanno reso famoso Tesla, ivi compresa la funzione Autopilot, che non è perfetta ma ha il potenziale per salvarvi la vita. La versione più completa, Enhanced Autopilot, è venduta come optional da 5.400 euro.

Tesla Model 3

Troviamo poi sedili riscaldabili, controllo a distanza della climatizzazione, docking station dedicata per due smartphone, 14 altoparlanti e molto altro. Sul piano delle prestazioni automobilistica, la Model 3 offre un’accelerazione 0-100 in 3,7 secondi e una velocità massima di 250 Km/h (per la variante Perfomance da 70.700 euro). Incluso nel prezzo un anno di connessione mobile, con abbonamento Premium a Spotify.