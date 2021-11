Tesla Model Y in fiamme durante la ricarica

Ennesimo caso di una Tesla che prende fuoco durante la ricarica: stavolta si tratta di una Tesla Model Y, parcheggiata fuori dal garage del suo proprietario a Maple Glen, in Pennsylvania. L’auto era in carica fuori dal garage, e dopo aver preso fuoco le fiamme si sono rapidamente spostate prima sul garage, e poi sulla casa stessa, ma fortunatamente l’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che ci fossero vittime e ha aiutato a contenere i danni all’abitazione.

Al momento non ci sono molte informazioni sull’accaduto, ma pare che l’auto fosse in carica e che le fiamme si siano sviluppate dalla parte posteriore dell’auto, per poi diffondersi rapidamente. Ancora una volta la fase di ricarica si rivela la più delicata e incline a creare problemi; non a caso già nel 2019 la NHTSA americana aveva aperto una indagine nei confronti di Tesla e del suo software di gestione della ricarica delle batterie. L’indagine però si è conclusa senza portare a risultati, principalmente perché la maggior parte degli incidenti è avvenuta fuori dagli Stati Uniti, e avvengono invece molto più comunemente in Cina: secondo alcuni, gli incendi sono più frequenti sulle auto che vengono ricaricate frequentemente con sistemi Fast Charge e scaricate altrettanto rapidamente, ma non si è mai trovato un vero collegamento tra questi due aspetti.

Al momento pare che Tesla non sappia da cosa sia scaturito il problema: potrebbe trattarsi di un problema software o di un difetto fisico del pacco batterie, e qualora si trattasse di un difetto fisico bisognerebbe provare a capirne la causa, perché stavolta non è coinvolto un Fast Charger come è avvenuto in passato, quindi uno dei principali indiziati è da scartare a priori.

Anche se l’NHTSA ha già confermato di non essere intenzionata a riaprire l’indagine ufficiale, continuerà a investigare sul motivo che ha portato a questi incendi.