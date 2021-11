Tesla Model 3 Station Wagon e se fosse così?

I mockup realizzati dai fan generalmente non vedono quasi mai la luce ma quest’ultimo riportato da CarBuzz e creato da Sugardesign_1 potrebbe entrare in produzione già domani considerata l’estrema accuratezza e precisione del modello. A differenza di altri rendering, questa soluzione appare naturale sia nelle forme sia nelle dimensioni, rispecchiando anche il linguaggio di stile adottato da Tesla sin dalla Model S.

A differenza del popolo del Vecchio Continente però, dove questa vettura potrebbe ottenere un buon riscontro in termini di vendite, gli americani non prediligono le station wagon ma sono storicamente più orientati ai segmenti dei crossover e dei SUV. Insomma, per poter ottenere consensi a 360 gradi, sarebbe necessaria sicuramente una versione magari rialzata e dotata di trazione integrale.

Più in dettaglio, il render sembra adottare tutta la sezione frontale della classica Model 3 alla quale siamo ormai ben abituati, mentre la zona posteriore, caratterizzata da un tetto spiovente quasi “shooting brake” ricorda vagamente i volumi di una BMW. Il concept, in ogni caso, appare estremamente raffinato ed elegante anche se, per una messa su strada, sarebbero sicuramente necessarie alcune semplici ma efficaci modifiche. Ad esempio, sarebbe necessario un tetto meno deciso per consentire una maggiore abitabilità di bordo e sicuramente una spalla superiore sulle gomme, decisamente limitata in questo mockup.

Tornando alla realtà, tra i piani di Tesla è attesa una station wagon? Sicuramente non in questo momento, dove tutta l’attenzione è concentrata su Semitruck, Cybertruck e la velocissima Roadster. In futuro, inoltre, potrebbe arrivare la tanto discussa Tesla economica da 20 o 25mila euro, della quale però si sanno ancora pochi dettagli. Sicuramente, con le giuste modifiche, una super wagon potrebbe farsi apprezzare ma considerato il mercato di riferimento di Tesla troviamo ugualmente improbabile un approccio di questo tipo; è più facile che Musk decida di inserire un ulteriore SUV/Crossover anziché una vettura di questa famiglia. Le station wagon sono state quasi abbandonate da tutti e i costruttori che producono (e vendono con successo) questi modelli si contano ormai sulle dita di una mano.