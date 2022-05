La caratteristica più comune delle auto elettriche è la possibilità di guidarle con un solo pedale, attivando la frenata rigenerativa. La funzione, per chi non lo sapesse, consente di recuperare energia utile estraendola da una quota di quella che, generalmente, si dissipa nell’aria durante il rallentamento del veicolo. La funzione ha quindi un doppio compito: rallentare il veicolo e recuperare energia che andarà a far “cumulo” in quella già immagazzinata.

Inoltre c’è l’elemento comodità, soprattutto in ambito urbano la frenata rigenerativa può fare la differenza. Ci sono, però, alcune situazioni in cui la frenata rigenerativa è meno efficace. Per esempio, quando le temperature sono troppo rigide e la batteria non ha raggiunto una temperatura ottimale di funzionamento o quando l’accumulatore non accetta più energia. In tali frangenti, dunque, la frenata rigenerativa può essere limitata con una relativa “contrazione” della frenata stessa.

Si tratta di un problema comune che abbiamo rilevato su diverse prove e anche Tesla ne era afflitta. Era, esattamente, con l’ultimo aggiornamento tutto cambia. La casa automobilistica americana ha annunciato la distribuzione del nuovo aggiornamento software 2022.16.0.2 che consente di “simulare” con i freni meccanici la frenata rigenerativa, mantenendo pertanto la comodità base delle auto a batteria. Il comportamento della vettura sarà quindi più omogeneo e fluido, senza alcun genere di strattone. Tesla descrive così questa novità introdotta con l’ultimo aggiornamento:

Il tuo veicolo ora può usare automaticamente i freni per una decelerazione costante quando la frenata rigenerativa è limitata a causa della temperatura della batteria o dello stato di carica.

Per usufruire della nuova funzione, oltre a beneficiare dell’aggiornamento, è necessario selezionare “Comandi”, “Pedali e sterzo” e poi “Aziona i freni quando la frenata rigenerativa è limitata”. Ricordiamo che la funzione al momento è solo disponibile per Model 3 e Model Y.