Tesla: Musk sfida Porsche Taycan con Model S al Nürburgring

Elon Musk, CEO di Tesla, ha deciso di lanciare la sfida alla Porsche Taycan sul circuito di Nürburgring. Sono trascorsi solamente pochi giorni da quando Porsche ha svelato la sua prima vettura 100% elettrica, nelle due versioni Taycan Turbo e Taycan Turbo S, ma le provocazioni tra le due aziende non mancano.

Um @Porsche, this word Turbo does not mean what you think it does

— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2019