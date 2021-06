Tesla richiama 300mila Model 3 e Model Y

Non è la prima volta che ci troviamo a riportare notizie di questo tipo, già nei mesi scorsi il costruttore californiano si era trovato a dover richiamare le vetture per problemi differenti; siamo sinceri, tutti i costruttori soffrono di “problemi” di questo tipo e non ci sorprende scoprire che Tesla, un marchio così giovane, non ne sia esente. D’altro canto, è pur sempre piacevole sapere che il proprio brand di riferimento segua con interesse lo sviluppo e lo stato di salute delle proprie vetture.

Secondo alcuni report cinesi, ci sarebbe un problema legato alla sicurezza relativo alla funzione di guida assistita di Tesla. Stando a quanto riportato, il Cruise Control può essere attivato accidentalmente e causare un’accelerazione improvvisa. Il Governo cinese ha chiesto pertanto di richiamare tutte le Tesla affette dal problema, quasi 300mila, anche se l’aggiornamento sarà di tipo OTA.

Reuters e Bloomberg affermano che il numero di auto interessate è circa 285.000, tra cui: 211.256 Model 3, 35.665 Model 3 importate e 38.599 Model Y. Questi valori ci aiutano a capire anche quante Model 3 e Model Y siano state vendute in Cina sino ad ora.

Non è chiaro al momento se il problema sia correlato agli arresti anomali etichettati come “accelerazione improvvisa involontaria”. Il problema della sicurezza in Cina è un aspetto molto importante e Tesla è già sotto ai riflettori da parte dei media da diverso tempo; sicuramente questo ulteriormente richiamo non gioverà al marchio di Palo Alto.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni e non è chiaro se, anche il software europeo, possa essere affetto dalla problematica; in ogni caso, trattandosi di un aggiornamento dell’applicativo, è probabile che in Europa non sia necessario un vero richiamo presso un’officina specializzata.