Tesla super long range Model Y: quasi 600 km di autonomia

Secondo il sito australiano The Driven, il produttore californiano di auto elettriche sarebbe vicino a presentare un’ulteriore variante di Model Y caratterizzata da un’autonomia superiore agli attuali 507 km. La nuova soluzione spaziosa è attesa in cinque varianti in Cina e una di esse sarà la famigerata “super long range” da 640 km di autonomia (NEDC). Il numero corrisponde a circa 584 km nel ciclo WLTP, quello utilizzato in Europa e naturalmente in Italia; sebbene appaia in più occasioni più che conservativo, è quello che più rappresenta l’utilizzo quotidiano prendendo in considerazione aspetti che il NEDC non segue.

584 km di autonomia sono 77 km in più rispetto agli attuali ottenibili con la Long Range. Non una differenza abissale certo, ma per The Driver potrebbe trattarsi di circa 550 km in utilizzo reale: una cifra comunque più che elevata per consentire lunghi tragitti senza soste. Le indiscrezioni e i documenti non specificano le dimensioni del pacco batteria ma viene riportato lo schema propulsivo: Model Y “super long range” sarà a tradizione integrale con doppio motore, di cui quello anteriore da 137 kW e quello posteriore da 184 kW con una potenza complessiva di 559 Nm.

In Italia il SUV di Elon Musk è arrivato da pochissimo con le prime consegne attese per inizio settembre; nel corso delle prossime settimane sicuramente avremo modo di provarlo e condividere con voi i nostri pensieri, così come abbiam fatto per Model 3 Performance e Model 3 SR+.

Al momento, di Model Y, è disponibile la versione Long Range, che beneficia di un’autonomia di 507 chilometri, raggiunge la velocità massima di 217 km/h e scatta da 0 a 100 in 5 secondi. Il prezzo di partenza è di 60.990 euro. Nel 2022 dovrebbe arrivare il modello Performance con 480 km di autonomia, una velocità massima di 241 km/h e uno scatto da 0 a 100 di 3,7 secondi. Il prezzo? A partire da poco meno di 70mila euro.

Se siete curiosi di vederla dal vivo, Tesla ha avviato un piccolo tour dove scoprire la Model Y:

dal 19 agosto: Tesla Milano, Piazza Gae Aulenti

dal 20 agosto: Tesla Padova, via Portogallo

dal 24 agosto: Tesla Roma, via Serracapriola

dal 26 agosto: Tesla Milano-Linate

dal 27 agosto: Tesla Bologna

dal 28 agosto: Tesla Torino

dal 30 agosto: Tesla Brescia, Areadocks

dal 1 settembre: Tesla Bolzano

Per partecipare basta recarsi sul sito ufficiale e cliccare sul Tesla Store più vicino.