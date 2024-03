Tutto il mondo si convertirà alle auto elettriche, dice un che fa auto elettriche

RJ Scaringe, il CEO di Rivian, ha dichiarato con assoluta certezza che l'intero mondo si convertirà ai veicoli elettrici. Questa dichiarazione è stata fatta in seguito all'evento di ieri, durante il quale Scaringe ha espresso un ottimismo senza precedenti sull'elettrificazione e sul marchio che dirige.

Scaringe ha fatto quella dichiarazione a margine della presentazione dei nuovi modelli Rivian R2 e Rivian R3, due auto che vanno a fare concorrenza a Tesla - ma la diffusione e il successo commerciale di Rivian non sono lontanamente comparabili a quelli di Tesla. Il nuovo Rivian R2 in particolare è un SUV elettrico che arriverà anche in Europa.

Senza dubbio Scaringe non è l’unico a immaginare un futuro - non troppo remoto - in cui tutti i veicoli in circolazione sono elettrici e a batteria. Una visione che si scontra con quella di chi vede invece un futuro fatto di motori a idrogeno, e poi ci sono anche quelli convinti che i combustibili fossili abbiano ancora un futuro solido e a lunghissimo termine.

D’altra parte si potrebbe sicuramente commentare che Scaringe è l’oste e il mercato delle auto elettriche è il vino; sicuramente ha un interesse a che questo mercato esploda. Ma esploderà a breve, o almeno prima che i conti di Rivian diventino troppo instabili per andare avanti? Difficile a dirsi: le vendite di auto elettriche stanno andando bene ma non stanno proprio esplodendo, e allo stesso tempo dalla Cina ci sono marchi che stanno suonando la carica.

Potrebbe anche succedere che la gente cominci a comprare auto elettriche in effetti, e magari anche molto presto. Ma potrebbe anche essere che non saranno né Rivian né Tesla; sempre che i dazi commerciali recentemente imposti dalla UE non cambino le carte in tavola.