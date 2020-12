TVR, lo storico marchio inglese al lavoro su uno stabilimento tutto nuovo

Chi negli ultimi anni ha mai giocato ad uno dei titoli di Gran Turismo, celebre gioco di corse automobilistiche sviluppato per console Sony PlayStation da Polyphony Digital, si ricorderà sicuramente di TVR, un celebre marchio di vetture sportive inglese. Fondata nel 1947 dall’imprenditore inglese Trevor Wilkinson a Blackpool, in Inghilterra, TVR ha sviluppato per decenni auto sportive leggere con carrozzeria sia coupé sia spyder.

Nel corso degli anni, a causa dei costi di produzione troppo elevati per la domanda ridotta del mercato, la società ha subito diversi cambi di leadership e ora, a distanza di decenni, l’azienda sembra pronta a dare alla luce un nuovo modello di vettura. Annunciata nel 2017, attesa inizialmente per il 2019 e successivamente slittata al 2021, la futura Griffith potrebbe finalmente vedere la luce nel giro di qualche mese.

Secondo quanto riportato da alcuni fonti autorevoli, come Autocar, sarebbero in corso numerose operazioni di ristrutturazione e ammodernamento dello stabilimento inglese proprio dedicate alla produzione di inediti veicoli. I lavori di ristrutturazione sarebbero partiti lo scorso marzo, in piena emergenza Covid-19, in seguito all’inserimento del nuovo CEO Jim Berriman, ex dipendente di Rover e figura chiave nel lancio della Range Rover Mk3. A lavori ultimati si prevede una produzione di circa 2.000 unità all’anno: una quantità di auto decisamente elevata per una piccola azienda di appena 80 dipendenti come TVR.

Griffith 2021, la vettura sportiva che rilancerà lo storico marchio britannico, sarà basata su una meccanica a motore anteriore e trazione posteriore di tipo multimateriale con struttura in acciaio e pannelli in fibra di carbonio. Il peso contenuto, di circa 1.250 kg, in abbinamento al motore Ford V8 da 5 litri (Mustang GT) in grado di sviluppare circa 500 CV dovrebbero assicurare numeri da vera supercar. Le prestazioni dichiarate suggeriscono un tempo inferiore a 4 secondi per l’accelerazione 0-100 Km/h e una velocità massima nell’ordine dei 320 Km/h.

Stando alle prime voci, in seguito al modello base di Griffith seguiranno la sua variante priva del tetto e un modello alleggerito dalle prestazioni superiori e dedicato principalmente all’utilizzo in pista. Poche le informazioni relative al prezzo ma alcune voci di corridoio ipotizzano un costo di listino di circa 100mila euro perfettamente in linea alla TVR Sagaris, vettura dalla quale si ispira.