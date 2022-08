Rivian sta lentamente aumentando la produzione di R1T e R1S, ma presto potrebbero essere affiancati da un modello completamente nuovo. Secondo quanto riportato da Motor Trend, l’azienda sarebbe al lavoro su un “SUV ad alte prestazioni ispirato ai rally progettato per essere prestazionale come Wrangler e Defender, e veloce come un Cayenne Turbo“.

Il sito suggerisce anche che il modello si chiamerà R1X e sarà basato su una versione ridotta della piattaforma R1, che è alla base della R1S. Secondo quanto riferito, questo comporterebbe l’eliminazione della terza fila, ma consentirebbe al modello di adottare un tetto in stile fastback.

Il rapporto suggerisce che il modello arriverà alla fine del 2023 e sarà dotato di una batteria completamente nuova e di quattro motori elettrici. Questi ultimi saranno completamente nuovi e condivisi con le imminenti versioni a doppio motore della R1T e della R1S che usciranno nel 2024. Attese quindi potenze stratosferiche per un SUV “cittadino”: 1.200 cavalli elettrici e una coppia istantanea di 1.600 Nm. Se Rivian dovesse mai arrivare alla produzione di un modello così accattivante e prestazionale sicuramente potrebbe apparire interessante per tutti coloro che amano sia l’ambiente fuoristradistico sia quello urbano.

Jeep Wrangler e Land Rover Defender non beneficiano ancora di una versione completamente elettrificata e ci vorranno ancora alcuni anni prima che i costruttori trovino la ricetta perfetta per creare una jeep da fuoristrada a batteria, che riesca a compensare e misurarsi con le soluzioni endotermiche in commercio da decenni. Per superare le doti di Cayenne Turbo potrebbe essere più semplice ma resta sempre l’incognita della dinamica di guida, campo in cui Porsche sa esprimersi decisamente bene.

Non ci rimane quindi che attendere per ulteriori sviluppi; in ogni caso non è la prima volta che sentiamo parlare di una soluzione analoga, già nel 2018 e 2019 il CEO di Rivian aveva in mente di sviluppare un veicolo di questo tipo.