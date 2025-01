Viaggia smart con UnipolMove: 12 MESI GRATIS se attivi entro il 14 gennaio!

UnipolMove ha dato il via alla sua promozione invernale, un’occasione imperdibile per semplificare i vostri spostamenti con un servizio di telepedaggio all’avanguardia. Sottoscrivendo l’offerta entro il 14 gennaio 2025, avrete diritto a 12 mesi di canone gratuito, un vantaggio unico per iniziare l’anno risparmiando. Al termine del periodo promozionale, il costo sarà di soli 1,50€ al mese per il primo dispositivo, mentre il secondo dispositivo sarà completamente a canone zero. Questa iniziativa è l’ideale per chi possiede più veicoli e vuole ottimizzare i costi.

Vedi offerta su UnipolMove

UnipolMove, perché approfittarne?

Grazie a UnipolMove, potrete dire addio alle file al casello e pagare il pedaggio in modo rapido e sicuro. Questo servizio vi permette di risparmiare tempo e di gestire in modo semplice anche i pagamenti dei parcheggi convenzionati o delle strisce blu tramite l'app dedicata. Non solo autostrade, ma anche maggiore comodità per i vostri spostamenti urbani: con UnipolMove è possibile accedere facilmente all’Area C di Milano e usufruire di numerosi servizi aggiuntivi, pensati per rendere ogni viaggio più fluido.

La promozione è riservata ai nuovi clienti privati e non è cumulabile con altre offerte in corso. Al termine del periodo promozionale, si applicherà il canone vigente, attualmente pari a 1,50€ al mese per il primo dispositivo e 0€ per il secondo. L’attivazione e la consegna del dispositivo sono completamente gratuite, rendendo questa offerta ancora più conveniente per chi desidera provare i vantaggi di UnipolMove senza alcun impegno iniziale.

La promo Winter Move sarà disponibile solo fino al 14 gennaio 2025, quindi non lasciatevela sfuggire. È il momento giusto per iniziare il nuovo anno con una soluzione pratica ed economica per i vostri viaggi. Approfittate ora di questa occasione unica e scoprite tutti i vantaggi di UnipolMove. Per maggiori dettagli e per attivare l’offerta, visitate subito il sito ufficiale.

Vedi offerta su UnipolMove