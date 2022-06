Sviluppare nuove auto e nuove tecnologie di trazione richiede moltissimo lavoro e tante ore di test; negli ultimi mesi tanti grandi produttori di automobili hanno cominciato ad affrontare veramente la sfida posta dalla mobilità elettrica, ma prima di poter rilasciare un’auto sul mercato bisogna assicurarsi che abbia il giusto livello di resistenza agli agenti atmosferici. Per questo motivo Volkswagen ha creato 4 camere di tortura appositamente per le auto elettriche: una negli USA, una in Germania e 2 in Cina, queste camere riescono a simulare 1 anno di utilizzo dell’auto in una sola settimana.

Ognuna di queste stanze è costata circa 22 milioni di dollari al marchio tedesco, ma i dati che sono stati raccolti grazie a questo sistema hanno un valore inestimabile, e permettono di fare previsioni molto accurate in merito alla sicurezza e all’affidabilità delle auto. Simulando il clima di un anno in una settimana si può valutare la resistenza delle batterie e di tutte le altre componenti elettriche, assicurandosi quindi che l’auto sia sicura.

Nella stanza delle torture di Volkswagen le batterie delle auto elettriche sono esposte a temperature molto alte e molto basse (da -71°C a 130°C), vengono immerse in acqua, testate nella resistenza alle abrasioni (aspetto importante in caso di incidente) e vengono persino esposte a fonti di corrente esterna per testarne l’isolamento. Inoltre, all’interno della stanza si trova una pedana vibrante che simula l’utilizzo dell’auto per un anno intero comprimendolo in una sola settimana di tempo.

“Stiamo applicando le più moderne tecnologie per assicurarci che le batterie delle nostre auto elettriche siano forti e sicure per tutti i nostri clienti” ha detto Wolfgang Demmelbauer-Ebner, CEO di VW America.

Grazie a sistemi di test di questo tipo sarà possibile dare vita ad auto sempre più affidabili e sicure, andando a raffinare quei dettagli che inevitabilmente, dato che si parla di progetti completamente nuovi dal punto di vista ingegneristico, necessitano di correzione.