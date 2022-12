Volkswagen ha annunciato l’intenzione di svelare “il più recente membro della famiglia 100% elettrica” in occasione del CES 2023, il Consumer Electronics Show che si svolge tutti gli anni nei primi giorni di gennaio a Las Vegas, Nevada. Secondo quanto riporta CarBuzz l’auto svelata sarà la ID.Aero, una sedan 100% elettrica che andrà a unirsi alla gamma esistente di modelli a zero emissioni, che negli ultimi mesi si è arricchita del nuovo ID.Buzz, versione moderna e 100% elettrica dello storico Bulli.

Inizialmente chiamata I.D. Vizzion Concept, ID.Aero dovrebbe essere svelata in una prima versione non definitiva, proprio in occasione della fiera americana, in attesa che la casa tedesca definisca il design della versione che andrà in produzione; ad oggi non siamo nemmeno sicuri del nome, in quanto ID.Aero potrebbe venir sostituito da un nome che segua il resto della gamma che, fatta eccezione per ID.Buzz, si affida a semplici numeri. Al momento non stati trovati documenti ufficiali in cui viene riportato il nome dell’auto, ed è possibile che VW non lo abbia ancora registrato.

Le informazioni tecniche a disposizione in merito a ID.Aero sono poche: sappiamo che si baserà senza dubbio sulla piattaforma MEB già utilizzata per tutti gli altri modelli ID, e secondo alcune voci il design interno dovrebbe essere assolutamente minimale, con il sistema di infotainment a svolgere quasi tutte le funzioni dell’auto.

La configurazione di partenza sarà quasi certamente in linea con gli altri modelli: motore elettrico singolo sull’asse posteriore con una batteria di medie dimensioni, per poi passare a modelli più potenti grazie al doppio motore e alla batteria da 77 kWh. Il tutto sarà condito da una linea aerodinamica, non per niente il soprannome di ID.Aero, così da migliorare l’autonomia chilometrica che ad oggi è stimata in 619 km nel ciclo WLTP.

Mancano solo pochi giorni all’apertura del CES 2023 di Las Vegas (5-8 gennaio 2023), non ci resta che attendere per scoprire le novità che Volkswagen ha in serbo per il mercato.