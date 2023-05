Volvo continua a correre verso un’elettrificazione completa, da raggiungere il prima possibile anticipando nettamente i tempi imposti dall’UE: dopo aver svelato al mondo il suo prossimo SUV top di gamma, l’imponente Volvo EX90 di cui vi abbiamo raccontato qualche mese fa, ora la casa svedese si sta preparando alla presentazione ufficiale del fratello minore in gamma, il SUV compatto Volvo EX30.

Il debutto di Volvo EX30 è fissato per il prossimo 7 giugno, ma nel frattempo Volvo si è concessa di pubblicare un breve video che, in appena 30 secondi, ci dà un assaggio di forme ed elementi di design del nuovo SUV elettrico con cui Volvo intende aprire un nuovo ciclo.

Nel video è riportato lo slogan “Something small is coming”, che tradotto significa “Sta arrivando qualcosa di piccolo”, a sottolineare le dimensioni molto compatte del nuovo EX30 che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere anche più piccolo dell’attuale XC40 Recharge. Nel video si può vedere la nuova auto da lontano, e una mano gigantesca che si avvicina per afferrarla: la comunicazione è chiarissima, EX30 sarà un’auto dalle dimensioni contenute – per la sua categoria, ovviamente non stiamo parlando di un’utilitaria – ma non per questo sarà un’auto priva delle caratteristiche di design e di tecnologia che contraddistinguono le Volvo moderne, anzi, già dal video possiamo individuare alcuni dettagli tecnici e stilistici.

Nel video possiamo ammirare un cofano dall’aria muscolosa e scolpita, si notano i fari pixel LED già visti sulla EX90 e altri dettagli come un piccolo assaggio degli interni, con la bandierina della Svezia che campeggia sul fianco di un sedile, e della dotazione tecnologica; non è da escludere che Volvo decida di offrire un sensore LiDAR anche su EX30, come già annunciato su EX90, così da dotare l’auto di tutto l’hardware necessario alla guida autonoma, quando il software sarà finalmente pronto.

Le informazioni ufficiali saranno fornite da Volvo stessa il prossimo 7 giugno, in occasione della presentazione mondiale, ma qualche informazione tecnica l’abbiamo già scoperta: Volvo EX30 sarà assemblata in Cina, d’altronde Volvo è di proprietà del gruppo Geely e il nuovo SUV elettrico nascerà sulla stessa piattaforma da cui nasce la Smart #1 e la nuova Zeekr X – la piattaforma SEA, Sustainable Experience Architecture.

È lecito quindi aspettarsi una scheda tecnica abbastanza simile a questi due modelli, entrambi proposti in una versione di ingresso a singolo motore elettrico da 200 kW di potenza (272 cavalli), ma disponibili anche in configurazioni più potenti, grazie al doppio motore elettrico che porta la potenza complessiva sopra i 400 cavalli. Per quanto riguarda la batteria, non abbiamo informazioni certe: sia la Smart, sia la Zeekr X, montano una batteria agli ioni di litio da 66 kWh, sufficiente a percorrere – in media, e a seconda dello stile di guida – più di 400 km con una sola carica, ed è assai probabile che Volvo EX30 mantenga la stessa configurazione.

Il successo di Volvo EX30 passerà inevitabilmente dal suo posizionamento sul mercato: oggi come oggi il mercato delle auto elettriche soffre molto l’assenza di modelli più economici e questa potrebbe essere per Volvo una grande occasione di mettere la sua bandiera su una fascia di mercato con poca offerta. Secondo le prime indiscrezioni, Volvo EX30 sarà proposta a meno di 40.000 €, mentre alcune voci ancora più ottimiste parlano di un prezzo di ingresso di 35.000 €, una soglia veramente ghiotta, specialmente se la qualità costruttiva a cui siamo abituati da parte di Volvo sarà riportata anche su questo nuovo modello.

L’appuntamento è rimandato al prossimo 7 giugno, quando Volvo farà debuttare ufficialmente la nuova EX30 e ci racconterà tutti i dettagli. Intanto godetevi il trailer pubblicato da Volvo.