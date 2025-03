Xiaomi Electric Scooter 4: mai visto a meno di 270€? Oggi sì, grazie a Xiaomi

Se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare un monopattino elettrico, oggi è il giorno perfetto. Xiaomi ha lanciato un’offerta imperdibile sul suo Electric Scooter 4, che potete acquistare a soli 269,99€ invece di 549,99€, permettendovi di risparmiare circa il 50%! Un prezzo forse mai visto prima per un mezzo dalle caratteristiche avanzate, progettato per offrirvi una guida confortevole, sicura ed efficiente.

Xiaomi Electric Scooter 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo modello vanta specifiche migliorate, con un’altezza aumentata di 39 mm, una lunghezza estesa a 64 cm, un manubrio più largo di 102 mm e una pedana ampliata di 15 cm. La guida diventa così ancora più stabile e confortevole, grazie anche ai nuovi pneumatici tubeless da 10", che migliorano l’assorbimento degli urti e riducono il rischio di forature. Perfetto per affrontare sia le strade urbane che i tratti più accidentati con maggiore sicurezza.

Dal punto di vista delle prestazioni, il motore consente di raggiungere una velocità massima di 20 km/h e di affrontare pendenze fino al 16%. L’autonomia non è da meno: con una batteria ad alta capacità, potrete percorrere fino a 35 km con una sola ricarica. Inoltre, il sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS) contribuisce a prolungare la durata della batteria, ottimizzando l’efficienza energetica del monopattino.

La sicurezza è garantita grazie al sistema di doppia frenata, con un freno a disco sulla ruota posteriore e un sistema E-ABS su quella anteriore, che riduce la distanza di arresto. Inoltre, lo Xiaomi Electric Scooter 4 è dotato di cicalino, indicatori di direzione e luci anteriori e posteriori per una maggiore visibilità. Collegandolo all’app Xiaomi Home, potrete monitorare velocità, livello di carica, chilometraggio e persino bloccare il monopattino da remoto. Approfittate di questa offerta e portate a casa un e-scooter dalle prestazioni eccezionali a un prezzo forse mai visto prima.

