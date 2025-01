Zeekr vuole sviluppare una rete di ricarica simile a Tesla

Zeekr, il brand del Gruppo Geely, ha annunciato la costruzione di una rete di ricarica rapida globale per supportare veicoli elettrici con architetture a 400 e 800 Volt. L'iniziativa partirà dall'Australia, per poi espandersi in Thailandia e nel resto del mondo.

Questa mossa arriva in un momento cruciale per la diffusione dei veicoli elettrici. Nonostante una domanda inizialmente inferiore alle previsioni, l'offerta di prodotti elettrici è aumentata significativamente, la tecnologia ha fatto progressi importanti e i prezzi stanno diminuendo. Zeekr, uno dei produttori di auto elettriche in più rapida crescita a livello globale, gestisce già la più grande rete di ricarica ultraveloce in Cina, con oltre 800 stazioni in tutto il paese.

L'espansione globale della rete di ricarica Zeekr inizierà dall'Australia, dove il marchio si prepara a lanciare il SUV premium Zeekr 7X. Successivamente, l'azienda si concentrerà sulla Thailandia, uno dei mercati emergenti asiatici di maggiore interesse per Zeekr.

L'impegno di Zeekr nel settore delle auto elettriche va oltre la rete di ricarica. Durante il proprio Tech Day di quest'estate, l'azienda ha annunciato il lancio di un nuovo pacco batterie LFP con ricarica super rapida entro la fine dell'anno. Questa nuova generazione della Golden Battery debutterà sulla Zeekr 007 nel 2025 e promette di ricaricare dal 10% all'80% in circa dieci minuti e mezzo.

Nel frattempo, la Zeekr 7X, basata sulla piattaforma SEA di Geely (la stessa utilizzata per modelli come Polestar 4, Zeekr 001, Zeekr 007 e smart #1), è stata avvistata in Europa durante i test di collaudo su strada, segnalando l'intenzione del marchio di espandersi anche nel mercato europeo.