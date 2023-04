La gestione della supply chain è un tasto dolente per le aziende: le interruzioni causate dal clima economico e geo-politico instabile hanno provocato ingenti perdite finanziarie, e le difficoltà non sono ancora finite.

Freepik

Le imprese hanno investito su tecnologie d’avanguardia per ridurre il rischio di interruzioni; sono il cloud e i tool di intelligenza artificiale, in particolare, le soluzioni che più di altre aiutano le organizzazioni a rimanere competitive. Ryan Malloy, CEO di Flexential, ha condiviso le strategie più efficaci per garantire il successo del business e ridurre i costi aziendali.

Diversificare i data center

Mantenere un data center è diventato sempre più complesso, sia da un punto di vista amministrativo che economico; molte aziende hanno scelto quindi di affidare la gestione delle proprie infrastrutture ad agenzie altamente specializzate, riuscendo così a raggiungere diverse parti del mondo e rispondere ai requisiti dei propri clienti.

Il numero di utenti remoti è in crescita e le imprese devono garantire continuità ai servizi ovunque il cliente finale si trovi. Diversificare i data center e posizionarli in maniera strategica è fondamentale per ridurre le interruzioni e soddisfare i bisogni dei diversi mercati.

Migliorare la gestione della supply chain

Ottimizzare la gestione della supply chain è un requisito fondamentale per sopravvivere all’instabilità del mercato. Secondo Malloy, i leader aziendali dovrebbero rafforzare la comunicazione coi propri fornitori per avere un quadro sempre aggiornato dell’inventario e dello stato della produzione; ciò è determinante per anticipare e risolvere i problemi che potrebbero emergere.

Freepik

L’analisi predittiva e le soluzioni di intelligenza artificiale sono ormai imprescindibili per assicurare un alto livello di servizio: i tool automatizzati permettono di programmare manutenzioni all’infrastruttura e monitorare la disponibilità dei prodotti in magazzino. L’IA è inoltre in grado di analizzare il comportamento dei clienti e guidare le strategie d’approvvigionamento sulla base delle previsioni di mercato.

Malloy ritiene che alla base di una buona strategia di business ci sia maggiore collaborazione tra leader aziendali, fornitori e partner al fine di mitigare i rischi della supply chain. Il 2023 continuerà a essere segnato dalle sfide di un’economia in evoluzione: per le imprese è tempo di rivedere i propri processi ed evolvere.