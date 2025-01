La tecnologia italiana fa bella figura nel mondo, non siamo solo moda e food

L’Italia è tradizionalmente associata a moda, design e gastronomia, settori in cui eccelle e che hanno reso il Paese un punto di riferimento globale. Tuttavia, negli ultimi anni, una nuova ondata di innovazione tecnologica ha iniziato a cambiare questa percezione. Startup italiane stanno emergendo con soluzioni all’avanguardia, dimostrando che il Made in Italy non riguarda solo creatività ed estetica, ma anche ricerca, sviluppo e tecnologia avanzata.

Il CES di Las Vegas, una delle fiere tecnologiche più importanti al mondo, è stato il palcoscenico ideale per mostrare il talento delle startup italiane. L’evento del 2025 ha confermato che le imprese italiane non solo partecipano, ma sono in grado di competere con i giganti della tecnologia globale.

Fabrizio Rovatti, rappresentante di Area Science Park, ha sottolineato questo aspetto: “La tecnologia italiana fa una bella figura quando la confrontiamo con il resto del mondo.”

Questo significa che le startup italiane stanno sviluppando soluzioni capaci di reggere il confronto con le innovazioni provenienti da paesi leader, come Stati Uniti, Cina e Germania. Ma cosa rende le startup italiane così competitive? Il supporto di enti di ricerca, la capacità di intercettare i trend tecnologici emergenti e una formazione mirata per affrontare il mercato globale sono alcuni dei fattori chiave.

Dal CES alla deeptech: il ruolo delle startup italiane

La partecipazione italiana al CES 2025 è stata particolarmente significativa grazie al contributo di realtà come Area Science Park, che ha supportato e preparato le startup selezionate per affrontare l’evento con successo.

“Abbiamo selezionato quelle che secondo noi erano le startup più promettenti, quelle che intervenivano a livello di innovazione che potevano poi sfociare sul mercato e abbiamo messo in piedi l’Academy del CES.”

L’Academy del CES è un’iniziativa pensata per aiutare le startup a strutturarsi meglio, interagire con gli investitori e comprendere le dinamiche del mercato globale. Questo è fondamentale, perché molte startup hanno competenze prevalentemente tecniche ma meno esperienza nelle aree commerciali e legali, aspetti essenziali per crescere e attrarre finanziamenti.

“Questa Academy tende proprio a dare alcuni elementi di formazione per rendere meglio all’interno del CES. Quindi per riuscire a interagire con gli investor cerchiamo di far capire le startup come porsi nei loro confronti.”

Oltre alla preparazione per eventi internazionali, un’altra grande sfida per l’ecosistema dell’innovazione italiano è la crescita delle startup deeptech. Questo tipo di startup si differenzia dalle altre perché sviluppa tecnologie complesse, spesso basate su ricerca scientifica avanzata, e richiede tempi più lunghi per arrivare al mercato.

“Fare deeptech non è uno scherzo.”

Questa affermazione sottolinea le difficoltà di un settore che ha enormi potenzialità, ma che necessita di investimenti consistenti e competenze altamente specializzate.

“Le startup deeptech richiedono più tempo e più risorse, ma possono avere l’effetto più grande, se vogliamo, l’impatto più grande sulla società.”

Le tecnologie deeptech possono portare a scoperte rivoluzionarie, con applicazioni in settori come la biotecnologia, l’intelligenza artificiale e la robotica avanzata. Tuttavia, il loro sviluppo è particolarmente complesso perché richiede laboratori, infrastrutture di ricerca e collaborazioni con il mondo accademico.

Area Science Park sta lavorando per colmare questo gap, offrendo spazi e risorse alle startup deeptech per aiutarle a sviluppare le loro soluzioni.

“Il nostro prossimo passaggio sarà proprio quello di mettere a disposizione queste infrastrutture, questi laboratori delle startup.”

Cosa significa Deeptech?

Deeptech, abbreviazione di deep technology, si riferisce a quelle innovazioni tecnologiche che si basano su avanzamenti scientifici e ingegneristici significativi, spesso derivanti dalla ricerca accademica.

A differenza delle tecnologie tradizionali o delle startup digitali che sviluppano app o piattaforme software, le startup deeptech operano in settori complessi come intelligenza artificiale, nanotecnologie, biotecnologie, robotica avanzata, materiali innovativi e quantum computing. Queste innovazioni richiedono lunghi tempi di sviluppo, ingenti investimenti e un alto livello di competenze specialistiche, ma possono generare impatti trasformativi su scala globale. Il rischio è elevato, poiché molte idee richiedono anni prima di diventare prodotti commerciali, ma i benefici possono essere enormi, portando a rivoluzioni industriali in settori chiave come sanità, energia e manifattura avanzata. Il supporto di infrastrutture di ricerca e finanziamenti adeguati è cruciale per il successo delle startup deeptech.

Innovazione italiana, sguardo al futuro

Il percorso dell’Italia nel settore tecnologico non si ferma al CES 2025. Il futuro dell’innovazione italiana passa attraverso una maggiore integrazione tra ricerca e impresa, un potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e un rafforzamento del network internazionale.

“Area in questo momento è in un momento di evoluzione. Fino a questo momento siamo stati molto attivi a livello metodologico nello sviluppo e nel supporto delle startup.”

L’obiettivo per il CES 2026 e oltre è quello di rendere l’Italia un punto di riferimento non solo per startup innovative, ma anche per imprese deeptech in grado di sviluppare soluzioni di alto livello tecnologico. Questo significa aumentare la collaborazione tra università, enti di ricerca e aziende, facilitando l’accesso a fondi di investimento e infrastrutture di ricerca avanzata.

Un altro aspetto cruciale è la formazione delle startup, affinché abbiano le competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato globale. Rovatti ha sottolineato l’importanza di colmare i gap di conoscenza, soprattutto in settori ad alta complessità:

“Se già adesso vediamo che mancano degli skill e delle competenze ad alcune startup in alcuni settori, che sia quello commerciale, che sia quello sales, che siano altri, a maggior ragione quando parliamo di deeptech.”

Questo dimostra che, oltre alle competenze tecniche, le startup devono imparare a gestire le dinamiche commerciali e legali, essenziali per trasformare un’idea innovativa in un’impresa di successo.

L’Italia ha tutte le carte in regola per affermarsi come hub dell’innovazione tecnologica, ma per farlo deve continuare a investire in ricerca, formazione e internazionalizzazione.

“Speriamo di poterla aiutare proprio a risolvere questo tassello che manca.”

L’innovazione italiana sta crescendo e il mondo sta iniziando a riconoscerlo. Non siamo solo moda e food, ma un Paese capace di competere nell’high-tech, portando sul mercato idee e soluzioni che possono fare la differenza.

